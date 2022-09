“Mi bella genio” y la polémica sobre su traje: ¿por qué mostrar su ombligo fue un problema?

Hablar de “Mi bella genio” es recordar a una de las series ícono de la televisión. Estrenada en 1965, la ficción fue protagonizada por Bárbara Eden, Larry Hagman y Bill Daily, intérpretes que, con su cuota de humor y un buen libreto detrás, lograron ganarse un espacio en la cultura popular.

El éxito de “I dream of Jeannie” fue tal que logró estar al aire por cinco temporadas, pero también consiguió estrenar dos películas para la televisión, las cuales dieron fin a la trama entre Jeannie y Anthony Nelson. Al ser una serie famosa, son varios los secretos y anécdotas que guarda, uno de ellos nos lleva hasta el traje que usó la genio.

¿Por qué el traje de “Mi bella genio” fue controversial?

En el 2015, cuando “Mi bella genio” celebró el 50 aniversario de su estreno, Bárbara Eden conversó con el programa Today, y contó varios pasajes del show. Aquí, ella compartió cómo NBC tuvo un momento tenso al decidir qué hacer con su vestuario, pero, específicamente, con enseñar su ombligo.

“En realidad, al principio no teníamos ningún problema con el vestuario, nadie dijo nada sobre él. Todo empieza cuando el productor George Schlatter quiso “mostrar mi ombligo” en televisión nacional. Él comentó que los ejecutivos de NBC se pusieron un poco tensos. Recuerdo que nos contó algo como ‘en mi vida había visto tantos hombres de traje reunidos en una sola sala discutiendo sobre el cuerpo de alguien más’. Desde ese momento, se volvieron muy estrictos con lo que mostrábamos. No querían que olvidemos que éramos una serie familiar”, explicó la actriz.

Pero el traje que usaba Bárbara Eden no solo fue un problema para NBC, lo fue también para la producción, luego de que la intérprete confirmara que estaba embarazada en la primera temporada de la serie. Su vestuario tuvo que ser modificado más de una vez.

“Recuerdo que, cuando confirmaron que el programa saldría al aire, yo me enteré de que estaba embarazada. Llamé a Sidney Sheldon (creador de la serie) para contarle y él me dijo en broma ‘seguro me dirás que tendrás un bebé', y yo le dije que sí. Es así como modifican el traje. Si ven, tengo varias telas cubriendo mi estómago”, compartió Eden en el documental “I dream of Jeannie: out of the bottle”.

Tras anunciar su embarazo a Sheldon y al resto del reparto, la actriz pensó que era cuestión de tiempo ser reemplazada, pero las cosas no serían así. El director del show quiso continuar con ella en el protagónico.

Sidney Sheldon, creador de "Mi bella genio". Foto: NBC

“Tras la noticia, le dije a Bárbara que no la iba a remplazar. Así que al día siguiente tuvimos una reunión para ver la manera en cómo grabar. En los primeros capítulos los juegos de cámara fueron importantes”, mencionó Sidney Sheldon en el documental.