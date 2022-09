“Succession” triunfa en los Emmy 2022

La ceremonia de los Emmy, que reconocen cada año a lo mejor de la televisión, se celebró el lunes en el Teatro Microsoft de Los Ángeles y premió de forma consecutiva al drama ‘Succession’ y a la comedia ‘Ted Lasso’ como las mejores del 2022. En la competición entre plataformas y canales, luego del récord de Netflix que ganó 44 premios en el 2021, el gigante HBO ganó la ‘batalla’ con series de prestigio que volvieron a ser premiadas. La cantante y actriz Zendaya hizo historia con su protagónico en ‘Euphoria’.

“Para todos los increíbles actores de esta categoría, me siento muy honrado de estar a su lado. Gracias al increíble increíble elenco. Gracias por hacer un espacio tan seguro para hacer este espectáculo tan difícil. Los quiero tantísimo a todos”, dijo en su discurso la protagonista de la serie de HBO de dos temporadas. En el 2020, Zendaya también fue la actriz más joven en ganar el Emmy por ‘Euphoria’ , el drama de una adolescente con problemas de adicción. “Mi deseo más grande con ‘Euphoria’ es que pude ayudar a sanar personas. Y solo quiero agradecer a todos los que han compartido su historia conmigo”.

Zendaya es la primera afroamericana en ganar el Emmy a mejor actriz en dos ocasiones. “Realmente, amo lo que hago y, ya sabes, encontrar una pasión, encontrar algo que te dé propósito en la vida... yo creo que ‘Euphoria’ es una de esas cosas que me ha dado una gran cantidad de propósito”, agregó en conversación con E! Entertainment tras recibir el premio y al hablar del gran alcance que ha tenido en los jóvenes. “Es mi más grande victoria”.

Zendaya, mejor actriz de drama. Foto: AFP

Con ‘Succession’, ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’ (10 reconocimientos), entre otras producciones, HBO ganó 38 premios. Pero el líder del streaming también logró varios Emmy entre las categorías técnicas y creativas. Con el reconocimiento a la serie ‘El juego del calamar’, acumuló 26 emmys.

“Para todos los que miran desde Corea, mis amigos, familiares y mis queridos fans, quiero compartir esta alegría con ustedes. Gracias”, dijo en coreano el actor Lee Jung-Jae. El director Hwang Dong-hyuk, ganador a mejor dirección, agregó: “La gente sigue diciéndome que hice historia, pero no creo que haya hecho historia por mí solo, porque fueron ustedes los que abrieron las puertas para ‘Squid Game’, invitándonos aquí esta noche en los Emmy. Tengo que decir que todos hicimos historia juntos. Realmente, espero que ‘Squid Game’ no sea la última serie de habla no inglesa en estar aquí en los Emmy, y también espero que este tampoco sea mi último Emmy. Volveré con la temporada dos” .