“House of the dragon”: ¿Por qué Milly Alcock y Emily Carey dejarán la serie?

“House of the dragon”, precuela de “Game of thrones”, llegó a HBO Max. No solo llegó para expandir el universo ficticio de George R. R. Martin, sino que también demostró estar a la altura de su predecesora. No es para menos si tenemos en cuenta que adapta la aclamada novela “Fuego y sangre”.

La serie nos remonta 172 años “antes de Daenerys Targaryen” para contarnos qué pasó con la poderosa casa que conquistó Westeros con ayuda de sus poderosos dragones. Parte intrínseca de la historia abarca la complicada relación entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower.

Milly Alcock y Emily Carey dieron vida a las versiones jóvenes de los personajes en los primeros cuatro capítulos. Su trabajo fue tan bueno que los fans no pueden asociar a otras actrices con dichos papeles. Sin embargo, estarán obligados a hacerlo porque se despedirán del programa en el quinto episodio.

A partir del siguiente, Emma D’Arcy y Olivia Cooke serán quienes interpreten sus versiones adultas. Lo único certero es que las comparaciones no faltarán y solo queda esperar que logren estar a la altura de las expectativas de los fans.

¿Dónde ver “House of the dragon”?

“La casa del dragón” estará disponible, en exclusiva, a través de HBO Max, al igual que “Game of thrones”. En esta plataforma también puedes encontrar material complementario sobre el universo creado por George R. R. Martin.