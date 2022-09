Five Days at Memorial: la disyuntiva de tomar decisiones

‘Five Days At Memorial’ es la nueva serie de Apple Tv +, sobre el drama que vivieron los pacientes y el personal de salud de un hospital cuando, tras el paso del huracán Katrina (2005), quedaron atrapados por las aguas y sin energía eléctrica. La República conversó con algunos actores del elenco, sobre sus personajes y la historia que aborda de manera frontal el tema de la eutanasia y las decisiones difíciles que se toman en situaciones extremas.

“Sé que si estuviera vieja y enferma, si no me fuera a recuperar y me sintiera miserable en una cama de hospital, a mil grados, rezaría para que alguien me diera algo cómodo para no despertar. Eso diría yo, pero no lo sabes hasta que estás ahí”, reflexiona la actriz Cherry Jones (ganadora del Emmy por la serie ‘24′), sobre la serie donde interpreta a Susan Mulderick, la directora de enfermería y jefa del comité de emergencias.

En el drama de Apple Tv + basado en hechos reales, los residentes del hospital Memorial de Nueva Orleans: médicos, enfermeras, pacientes y administrativos, quedan aislados en las instalaciones sin poder salir, debido al empozamiento de las aguas a consecuencia del devastador huracán. Así, desprovistos de luz y expuestos a las altas temperaturas, durante los próximos 5 días se comienzan a tomar decisiones drásticas de vida y muerte.

Para el actor Robert Pine, que interpreta al doctor Horace Baltz, meterse en la piel de su personaje no fue tan complicado. “Yo siempre quise ser un doctor, no fue difícil encontrar quien era esa persona”, dice, pero reconoce que la serie evalúa la importancia de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra existencia. “La vida está hecha de decisiones.

A veces tomamos la decisión correcta, a veces la incorrecta, a veces, cada elección tiene ramificaciones increíbles, así que esperaría que la audiencia desarrollara la habilidad para entender cuando cometes la decisión equivocada y de cualquier forma entender qué es importante reconocer que has tomado una mala decisión, eso espero que la audiencia sea capaz de llevarse a sus vidas”, manifiesta.

Galeno. Robert Pine como el doctor Horace Baltz. Foto: difusión

Por su lado, la actriz Adepero Oduye, quien da vida a la enfermera ‘Karen Wynn’, el reto más grande de su trabajo.

“Fue la responsabilidad que sentí para traer todo lo que tengo a esta historia. El cuerpo es muy importante para contar, y a veces, naturalmente se resiste de ir a ciertos lugares, de permitirse ciertas emociones, que afloren… Es abrumador como actriz porque estoy habitando un personaje y debo calmar constantemente a mi cuerpo para ir ahí, porque estoy aquí para contar una historia y mi responsabilidad es contarla como es: tan real y honesta como se pueda. No podía apagarme porque esta gente no tuvo el lujo para poder apagarse, entonces tampoco yo tenía ese privilegio”.

Para Oduye, quien en esta serie volvió a reencontrarse con el director John Ridley (12 años de esclavitud), no se pueden juzgar las decisiones que tomó el personal de salud en el Memorial sobre quién se salvaba y quien no, porque nadie estuvo ahí.

“Creo que esa verdad nunca la sabremos. Creo que perdemos de vista el punto si nos centramos solamente en individuos, estas personas fueron abandonadas en este hospital durante 5 días. Todos los niveles e instituciones que debían ayudarlos no lo hicieron”, afirma.

“Creo que hubo un cambio en los protocolos, un estudio donde tomaron a las personas que claramente no iban a sobrevivir, era gente con enfermedades muy serias y salvaron a otras que tenían chance y al final, las personas que pensaron que iban vivir no lo hicieron. Entonces, en realidad no hay una sola forma de juzgar, creo que eso es lo que la audiencia se va a llevar, horas y horas de discusión. Yo también he estado al costado de familiares muriendo y a veces es una salida dura”, finaliza Jones.