Coldplay y la película de Michael J. Fox que inspiró a Chris Martin para crear a la banda

Con la llegada de Coldplay al Perú, fanáticos están emocionados por ver nuevamente al grupo liderado por Chris Martin. En medio de una gran expectativa, en redes sociales, fanáticos no solo recuerdan sus temas, sino también momentos claves de la banda.

Uno de ellos nos lleva a enero de 2022, cuando Chris Martin fue invitado a The Kelly Clarkson Show. Aquí, el músico habló sobre sus próximas presentaciones, pero también de cómo dio vida a la agrupación. Comentó que una película de Michael J. Fox le sirvió de inspiración.

En la charla, el artista explicó cómo se inspiró en “Volver al futuro” de 1985 para crear Coldplay. Él habló sobre la escena de Michael J. Fox interpretando el tema “Johnny B. Goode” de Chuck Berry en medio de un baile escolar.

“Es maravillosa, probablemente la mejor. Michael J. Fox tocó dos de las canciones de ‘Back to the future’ con nosotros en el pasado. Puedo decir que esa secuencia me impulsó a formar una banda. Quizás la gente aquí es joven para recordar este momento”, compartió.

“Johnny B. Goode” de Chuck Berry interpretada por Michael J. Fox

¿Cuándo es el concierto de Coldplay en Perú?

El primer concierto de Coldplay en Lima se llevará a cabo el martes 13 de septiembre del 2022 a las 7.30 p. m.

¿Dónde será el concierto de Coldplay en Perú?

El concierto de Coldplay en Perú se realizará en el Estadio Nacional, lugar donde cientos de fanáticos acampan desde hace varios días con la intención de obtener los mejores lugares del show.