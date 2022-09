Bruce Lee noqueó a Jackie Chan en “Operación dragón”: la anécdota detrás de su icónica pelea

Bruce Lee fue una de las estrellas de artes marciales más famosas en Hollywood. Sus icónicas películas, enfocadas principalmente con temática de kung-fu, dejaron populares encuentros con otros recordados actores, como aquella escena en la que se enfrentó a Chuck Norris. No obstante, lo que pocos recuerdan es que, en 1973, “Operación dragón” hizo real el sueño de un novato Jackie Chan.

Actualmente, Chan es una leyenda viva del cine; no obstante, para inicios de los 70, aún era una estrella en ascenso. De ese modo, fue contratado como extra en la mencionada película.

El actor estaba muy ilusionado, pues se enfrentaría a su artista favorito. Sin embargo, su interacción con Lee se volvió inmemorable, aunque no por las razones que estarías pensando: casi quedó inconsciente.

Bruce Lee se enfrentó a Jackie Chan en la película "Operación Dragón". Foto: Warner Bros.

La anécdota detrás de la icónica escena

En una secuencia de “Operación dragón”, Lee baja a una especie de base subterránea, donde rescata a unos prisioneros. Los guardias caen en cuenta del escape de sus rehenes y se alistan a atacar al ‘Dragón’. Es ahí cuando aparece Jackie Chan como uno de los extras que intentaba golpear al protagonista.

La intensa escena provocó que Chan recibiera el golpe de una vara en la cara, que lo dejó confundido por unos momentos.

“Estaba detrás de la cámara y solo veía a Bruce Lee”, comentó Chan en declaraciones para George Stroumboulopoulos Tonight. “Entonces corrí y, de repente, todo estaba negro delante de mis ojos . Me había pegado con un palo justo en la cabeza. Me sentí mareado y miré a Bruce Lee, que siguió actuando hasta que el director dijo ‘corten’ ”, agregó.

Para cuando se detuvo el rodaje de la escena, Chan reveló que, a pesar del golpe, se recuperó rápidamente, pero evitó hacerlo evidente para pasar más tiempo con su ídolo,