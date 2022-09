“House of the dragon”: ¿cuántos años tienen los actores en comparación con sus personajes?

“House of the dragon” llegó como la serie de televisión precuela, con la cual HBO Max se expande el universo de “Game of thrones”, que a su vez inspira su trama en los libros de George R.R. Martin. Por lo pronto, el capítulo 4 ya se ha estrenado en el mencionado streaming y, lejos de la traición en el castillo de Viserys, mostró tórridas escenas con sugerente contenido sexual.

En ese sentido, debido a las constantes referencias a secuencias de incesto, romances entre mayores y menores, entre otras polémicas, muchos espectadores se vienen preguntando por las edades reales, tanto del elenco de “La casa del dragón” como de los personajes a los que dan vida.

Diversos portales internacionales, como Screen Rant, han recopilado la información con base en el libro “Blood and fire”, mismo que HBO Max usó para adaptar “House of the dragon”. Con ello en mente, aquí te dejamos las edades reales de algunos de los actores del elenco y de sus papeles en la ficción.

Rhaenyra y Daemon Targaryen dividieron a lo fans tras el estreno del capítulo 4 de "House of the dragon". Foto: HBO Max

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen

En los primeros cuatro capítulos de la producción, Rhaenyra tiene entre 13 y 17 años. La actriz que la interpreta tiene 22 años actualmente.

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

Matt Smith como Daemon Targaryen

“En cierto modo, abordamos a Daemon como el que no tiene edad”, explicó Ryan Condal en entrevista con Business Insider. “Es uno de esos tipos que cuando lo ves 10 años después, parece que no ha envejecido ni un día. A pesar de la forma de vivir de Daemon, que envejecería a cualquiera”, agregó.

Según la obra en cuestión, el hermano del rey tiene alrededor de 31 años. Matt Smith, el actor que lo lleva a la ficción, tiene 39 años.

Matt Smith como Daemon Targaryen. Foto: HBO

Paddy Considine como Viserys

Viserys tendría cerca de 35 años de edad, mientras que Paddy Considine, el actor que le da vida, tiene 49 años.

Paddy Considine como Viserys I. Foto: HBO Max

Emily Carey como Alicent Hightower

Alicent es otro de los personajes cuya edad fue ligeramente modificada para la serie de TV, pues la joven llega como una adolescente la historia de HBO Max. Así, ha transcendido que la hija de Otto Hightower tiene 14 años en la trama. En tanto, la actriz que le da vida, Emily Carey, tiene 19 años de edad.