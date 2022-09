“Hechizada” y su desconocido spin off: ¿por qué “Tabatha” fracasó tras 12 capítulos?

Hay series que no pasan de moda y eso lo sabe “Mi bella genio”, historia que a más de 50 años de haber sido estrenada, sigue como parte importante de la historia de la televisión. Pero si la ficción con Bárbara Eden es famosa, quien tiene su puesto ganado es “Hechizada”, la que reunió a Elizabeth Montgomery y Dick York en una divertida trama en el año 1964.

La comedia de ABC nos presentó a Samantha Stephens, una bruja casada con un publicista llamado Darrin, que poco o nada estaba a favor de que use sus poderes, unos que aparecían cada vez que Sam movía su nariz. A lo largo de sus ocho temporadas, la pareja tuvo dos hijos: Tabitha (Tabatha para Latinoamérica) y Adam Stephens.

Con el final de “Hechizada” en marzo de 1972, ABC decidió apostar por un spin off, el cual tenía a los hijos de la pareja como protagonistas. Eso sí, la historia se enfocó más que todo en una joven Tabatha.

“Tabatha” tuvo dos versiones: solo una salió al aire

De acuerdo a IMDb, “Tabatha” tuvo un primero piloto protagonizado por Liberty Williams y Bruce Kimmel, quien interpretó a Adam Stephens. En este capítulo, la joven bruja era asistente en una revista, vivía en San Francisco y tenía un novio.

Esta propuesta, dirigida por el productor/director de “Hechizada” William Asher, no gustó a ABC, por lo que decidieron reformular la historia y contrataron a Lisa Hartman para que tome el papel de Tabatha.

Ahora, la bruja era presentada como una mujer en sus 20 años y como una asistente de producción en la estación de televisión KXLA de Los Ángeles. Su hermano Adam (David Ankrum), que ahora era el mayor, también era parte de la trama. Él actuaba como su padre, al estar en contra de que su hermana use sus poderes delante de las personas.

“Me llamaron y me dijeron si quería hacer un piloto, dije que sí. Escribí un guion y lo compraron. Creo que me dieron como 1.000 o 1.500 dólares por él. Recuerdo que cuando se lo presenté a William Asher en su casa, Elizabeth Montgomery bajó a recibirnos. Fue un placer”, contó Jerry Mayer, creador y guionista de “Tabatha” al canal Bewitched fan fare de YouTube.

¿Por qué “Tabatha” no logró popularidad como “Hechizada”?

Con Lisa Hartman teniendo un gran parecido a Montgomery, “Tabatha” salió al aire el 10 de septiembre de 1977. Pese a la gran expectativa que había con la serie, su trama y personajes no lograron congeniar con los espectadores. El show fue cancelado el 14 de enero de 1978.

Años después, en una entrevista con la Academia de televisión, William Asher, director de la serie y quien en la vida real era esposo de Elizabeth Montgomery, contó que “la ficción fue un fracaso desde su creación”.

“ Fue algo que no quería hacer. Lo hice, pero no fue una gran idea. No sé, no duró nada. Fracasó por varias razones. Los personajes fueron un problema”, mencionó.

En la charla, Asher compartió que el trabajo de Hartman era bueno, pero que “Tabatha” no funcionó probablemente por tener a una protagonista adulta y no adolescente, como correspondía a la línea temporal de “Hechizada”. “Un programa centrado en una Tabatha más joven y su hermano menor, Adam, habría tenido más sentido para mí. Pero bueno, eso no pasó”, comentó.

“Tratamos de hacer ‘Hechizada’ otra vez, pero no funcionó. Elizabeth no tuvo nada que ver en esto. Ella no quería estar en la serie”, indicó Asher.

Erin Murphy dispuesta a hacer una serie sobre Tabatha

En una conversación con Fox News en agosto, la ex actriz infantil de “Hechizada”, Erin Murphy, reveló que está a favor de dar vida nuevamente a Tabatha Stevens, personaje que interpretó año atrás.

“Si alguna vez hicieran un gran guion, y tuviera a todas las personas adecuadas detrás, estaría abierta a la idea. Ha habido varias conversaciones para hacer un reboot de “Hechizada”, pero nada se ha concretado”, explicó la intérprete ahora de 58 años.