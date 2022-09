Colin Farrell, el ganador ausente en Festival de Venecia

El 79° Festival Internacional de Cine de Venecia concluyó ayer por la noche en la isla de Lido de la ciudad italiana de la laguna, con una ceremonia para otorgar premios a los ganadores de la competencia principal, Horizons y otras secciones.

El actor irlandés Colin Farrell ganó el premio al Mejor Actor por su actuación en The Banshees of Inisherin, una comedia negra que se centra en dos amigos de toda la vida que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos termina inesperadamente su amistad.

Farrell no estuvo presente en la ceremonia en la Sala Grande del Palazzo del Cinema para retirar su Copa Volpi, y se conectó desde la cocina de su casa en Los Angeles.

En The Banshees of Inisherin es Pádraic, uno de los dos amigos que viven apaciblemente en un pueblito costero, en Irlanda, por 1923, cuando Colm (Brendan Gleeson) le dice que no quiere que le hable más, que lo tiene cansado. Y se desata un conflicto.

Martin McDonagh, quien escribió y dirigió la película, ganó el premio al mejor guión, otro premio importante de Venecia.

El León de Oro fue para la producción estadounidense All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras. Es un documental, que sigue la vida de la artista Nan Goldin, que se pone al hombro una campaña contra la dinastía farmacéutica Sackler, responsable de 400.000 muertos en los Estados Unidos por una epidemia de opioides.

León de Oro. Para All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras. Foto: difusión

Poitras ya ganó un Oscar por otro documental, Citizenfour, en 2014.

La Mejor Actriz fue para Cate Blanchett por su papel en TAR, que se centra en la primera directora titular de una importante orquesta alemana.

Entre otros importantes premios de Venecia, el León de Plata del Gran Premio del Jurado fue para Saint Omer, mientras que el director italiano Luca Guadagnino ganó el premio al Mejor Director por su película Bones and All.

El Festival de Cine de Venecia de este año se llevó a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre en la isla de Lido, con 23 películas presentadas en la competencia principal.

Mejor actriz. Para Cate Blanchett por su rol en TAR. Foto: difusión

Julianne Moore ejerció la presidencia del Jurado en esta edición, siendo la tercera mujer en hacerlo en los últimos cuatro años, tras Lucrecia Martel (2019) y Blanchett (2020).

El dato

’Argentina, 1985′. La Federación Internacional de Críticos le otorgó el premio a la mejor película y la Asociación Mundial Católica de Comunicación le dio una mención especial.