“Daredevil: born again” es un reboot: no tendrá relación con la serie de Netflix

”Daredevil” marcó un antes y un después en las series de Netflix. Pese a las buenas críticas cosechadas durante sus tres entregas, la serie fue cancelada porque Marvel Studios planeaba usarlo en su universo cinematográfico y otros programas destinados a Disney Plus.

Su participación en “Spider-Man: no way home” y “She-Hulk” tuvo gran acogida por los fanáticos que pedían a gritos su regreso. Ahora que se confirmó que protagonizará “Daredevil: born again”, sus seguidores no dejaron de preguntarse si será un reboot o se tratará de una cuarta temporada.

Durante la D23 Expo 2022, el actor Charlie Cox fue quien reveló la verdad detrás el programa: “Es una temporada 1, no es la temporada 4, por lo que es algo completamente nuevo. Que creo que es el camino a seguir”.

“Si vas a hacerlo de nuevo, hazlo de otra manera”, prosiguió, dejando entrever que la nueva serie tendrá un tono diferente y que el origen del personaje tendrá ligeros cambios.

Charlie Cox regresará pronto como Daredevil. Foto: Marvel.

Daredevil será menos oscuro y apto para todos

Sobre la posibilidad de ver una adaptación menos violenta y explícita de Matt Murdock, la productora Sana Amanant ya había adelantado que no había razones para que fuera posible. ‎‎”Nos gusta tomar riesgos y esta es la parte divertida de explorar múltiples historias”, contó a Murphy’s Multiverse.