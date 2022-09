Bárbara Eden de “Mi bella genio”: la vez que habló sobre la pérdida de su segundo bebé

“Mi bella genio” llegó a la TV por primera vez en 1965. La actriz Bárbara Eden protagonizó esta querida serie de televisión como la famosa Jeannie, junto al recordado Larry Hagman (Anthony Nelson). Ambos dieron vida a la icónica dupla residente, cuyas vivencias en Florida dejaron en el camino mágicas e hilarantes escenas para los fans, pese a que miles criticaron el capítulo final.

Si bien los espectadores fueron felices con las ocurrencias de la genio, la vida detrás de Eden ocultó más de un trágico evento. Hace poco, te contábamos sobre la muerte de su hijo, Matthew Ansara. Sin embargo, no muchos recuerdan que la artista pudo haber tenido otro heredero. Su dura experiencia quedó retratada en entrevista con ABC.

"Mi bella genio" es protagonizada por Barbara Eden y Larry Hagman. Foto: ABC

El día que perdió un bebé

Antes de ingresar a “Mi bella genio”, Bárbara Eden estaba embarazada de su primer hijo. Pero cuando el programa terminó, la intérprete decidió expandir su familia y así fue. Salió en estado de gestación en 1971 y se preparaba para darle la bienvenida a su nuevo heredero, hasta que una tragedia se cruzó en su camino.

“El cordón umbilical en este caso está aplastado. El bebé estaba bien hasta el séptimo mes y luego murió. Era un hombrecito también. Y (falleció) porque no estaba recibiendo nutrientes”, relató Eden a ABC.

Debido a que la medicina no estaba tan desarrollada en aquella época, Bárbara tuvo que continuar con el embarazo. A pesar del doloroso cuadro, la actriz prefirió no asistir a terapia para superar este fatídico momento.

El dolor le dejó una valiosa lección

Su carrera en Hollywood se convirtió en un escape para la famosa Jeannie. Aunque estuvo frente a un panorama muy dramático, ir a un profesional no estuvo en consideración.

“En esa época ir al psiquiatra, la gente no lo hacía. Simplemente te curabas a ti misma. Ahora vas a buscar ayuda cuando te sientes tan mal. Cuando no puedes moverte o no quieres hacer nada, vas a buscar ayuda”.

Eden reconoció en el diálogo con People que, a pesar de los obstáculos que ha enfrentado, aprendió una valiosa lección.

“No hay que tener miedo. La vida de cada uno es diferente. Los comienzos de cada uno son diferentes. Aprende a reconocer en otras personas lo que tienes dentro de ti porque eso es lo único que tenemos todos. Todos estamos conectados. Saber eso me ayudó a superar muchos obstáculos cuando llegué a la ciudad y empecé a hacer audiciones”, comentó.