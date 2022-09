“Inside out 2″: Disney anuncia secuela de la galardonada cinta de animación

El 11 de setiembre acaba la Disney D23 Expo, convención de Disney que dura tres días y que muestra todo lo nuevo de los universos de la productora cinematográfica a través de paneles y presentaciones. Y el último anuncio de Pixar fue el regreso de una película que se creía acabada.

Pete Docter, jefe de dicho estudio cinematográfico, estaba por terminar la presentación sobre Pixar y sus anuncios cuando fue interrumpido por la actriz Amy Poehler, que interpretó a Alegría en “Inside out”, película de animación de 2015. La artista anunció que la secuela de la película estaba en producción.

¿Cuánto se estrena “Inside out 2″?

Aún tendremos que esperar para ver la secuela de “Inside out”, llamada “Intensamente” en Latinoamérica. La cinta llegará a los cines en el 2024, nueve años luego de la primera parte, tal como fue anunciado también en el Twitter de Pixar.

Inside Out 2 también fue anunciada en la cuenta de Twitter de Pixar. Foto: Twitter

“¡Oh Alegría! Amy Poehler está de vuelta para protagonizar ‘Inside out 2′. Dirigida por Kelsey Mann, producida por Mark Nielsen, y escrita por Meg LeFauve, ‘Inside out 2′ de Pixar y Disney se estrenará en el verano (estadounidense) del 2024″, mencionaron en la red social.

¿Dónde se puede ver “Inside out”?

“Inside out” es reconocida ampliamente como una de las mejores películas de animación. Si aún no la has visto, la puedes encontrar en la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. Al ser una producción de Pixar, la película está disponible dentro de su catálogo.