‘Tierra Incógnita’: Disney+ lanza serie de terror

Hoy Disney+ estrena ‘Tierra Incógnita’ (todos los episodios), una serie original promocionada como “llena de terror, misterio y aventura”.

La historia comienza cuando un adolescente llamado Eric Dalaras (Pedro Maurizi) decide regresar al pueblo de su infancia, Cabo Qwert, para encontrar respuestas a la misteriosa desaparición de sus padres, sucedida ocho años atrás.

Las claves del enigma están en Tierra Incógnita, un tenebroso parque temático abandonado donde sus padres fueron vistos por última vez. Él vive junto a sus abuelos y su hermana menor, Uma (Mora Fisz), en un pueblo, donde las intrigantes circunstancias en las que desaparecieron sus progenitores despertaron todo tipo de dudas y rumores escabrosos. Los actores Pedro Maurizi (Eric Dalaras), Mora Fizs (Uma Dalaras), Thomas Lepera (Pablo Cavers) y Tomás Kirzner (Axel Rojas) conversaron con La República sobre la producción que ya anunció su segunda temporada.

—¿Qué fue lo que más les atrapó del guion?

P.M.: Tiene tintes de misterio, enigma, un poco de aventura y guiños a la cultura pop también. Me atrapó la trama, la historia y todas las emociones por las que pasa mi personaje. La sinopsis puede resultar simple, tiene una problemática que, cuando empieza a desenlazarse, uno empieza a descubrir, paso a paso, qué es lo que está sucediendo y, cuando crees que sabes algo, te enteras de que hay algo más y así sucesivamente. Es algo que a mí me atrapó mucho.

T.K.: Es una serie para mayores de 14 años, para toda la familia. Se van a llevar un par de sustos pero también aborda muchos temas como los valores y la comunicación en la familia, las amistades y el miedo a algo, porque todos tenemos miedo a algo. En lo personal, que no suelo consumir la temática de terror, entonces me parecía un desafío interpretar un personaje. El antagonista en un mundo sobrenatural y terrorífico que a mi corta edad tenerlo es como un premio más en mi corta carrera. Me parecía algo hermoso dentro de lo horrible (sonríe). Fue divertido interpretar a un villano.

T.L.: El hecho de pasar a ver algo de terror, a hacer algo de terror, siento que son dos mundos completamente diferentes. A mí me llamaba muchísimo la atención eso: grabar algo de terror. Creo que fue lo primero que vi y dije: voy por ahí.

M.F.: Particularmente, lo que más me atrapó primero fue la trama, me mandaron la sinopsis y me interesó vivir y trabajar en un proyecto de ese género. Además, me parece interesante participar en un personaje con el que otra gente se pueda sentir identificada. Será una montaña rusa de emociones, encontrarán muchas cosas.

—Tratándose de una serie de ficción y donde la tecnología hace lo propio, ¿qué fue lo que más les costó?

T.K.: Los actores aprendimos a convivir con algo nuevo que son los efectos especiales y para ello trabajamos en conjunto con los encargados de esa área, a la par. Por lo general, nosotros tenemos experiencias como actores más allá de los que están tras bambalinas, pero acá debíamos tener un respeto para los chicos que tenían que encargarse de las artes visuales.

T.L.: Bueno, hay un gran trabajo con la imaginación, por ejemplo, cuando tienen que pensar que estás escapando de alguna amenaza o criatura, eso fue un gran desafío. Llevó tiempo adaptarnos, pero con la ayuda del director se pudo.

M.F.: Creo que cada personaje tiene sus batallas internas, eso es lo que más rescato yo.