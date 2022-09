¿Familia real intentará evitar la muerte de la reina Isabel II en “The crown”?

“The crown”, la serie de Netflix, destapó las intrigas personales, romances y rivalidades políticas de la familia real británica encabeza por la reina Isabel II. No por nada se ha convertido en una de las producciones más aclamadas por los fans, la crítica, y ha conseguido glamorosas premiaciones.

No obstante, el programa ha creado disgusto en la realeza, en especial en Carlos de Inglaterra. “No toman en cuenta a las personas involucradas ni los sentimientos de nadie. Eso no es correcto ni justo; especialmente, muchas cosas no son verdad”, declaró un allegado para The Daily Mail.

Como se recuerda, el Gobierno británico pidió que Netflix aclare que “The crown” solo es ficción. “Deberían tenerlo muy claro al principio (de cada episodio). Sin esto, me temo que una generación de espectadores puede confundir la ficción con la realidad”, aclaró el secretario de Cultura británico, Oliver Dowden.

Imelda Staunton interpretará a la reina Isabell II. Foto: composición LR / Netflix

Ahora, los fans se preguntan si la muerte de la reina Isabel II también será retratada en las próximas temporadas, dado que es la protagonista. Tomando en cuenta el rechazo de la familia real al programa, no sería sorpresa si lanzan un comunicado para pedir lo contrario.

La imagen de la realeza en juego

Dado que “The crown” es una producción lujosa y con alcance mundial, la imagen de la reina Isabel II y su familia está en juego. Los resultados de la última encuesta, creada por Focaldata, lo demostró y explica el porqué de la intromisión de la familia real en el show de Netflix.

Del total de encuestados, el 23% dijo que su impresión sobre la monarquía británica empeoró: el 18% indicó “un poco” y el 5% “mucho”. El 42% afirma que su opinión no ha hecho más que mantenerse igual, mientras que el 35% cree que ha mejorado desde entonces.