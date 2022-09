A finales de los 90 e inicios de los 2000, “Teletubbies” era el programa sensación de la TV. Sus coloridos y, a la vez, extraños personajes cautivaron a miles de niños en el Perú y el mundo. Ahora, Netflix apostará por revivir la serie de televisión con un nuevo remake en el streaming, que ya se ha ganado algunas críticas de los fans, sobre todo por cambiar radicalmente la apariencia del icónico Bebé Sol.

En ese sentido, muchos recordaron al personaje original y, como es de esperarse, surgen algunas dudas, como ¿quién era Baby Sun y cuál era su nombre? ¿Cómo logró quedar en el papel?, entre otras interrogantes.

Así, en las siguientes líneas, te contamos más detalles sobre la actriz que iluminó a toda una generación con su tierna sonrisa.

El rostro detrás del astro infantil

Por si no lo sabías, el famoso Bebé Sol en realidad era una niña llamada Jessica Smith . Con casi 1 año de edad, la risueña pequeña fue elegida para ponerle rostro al recordado astro de “Teletubbies” en 1997.

La verdadera identidad de Baby Sun se mantuvo en un misterio por muchos años. No obstante, dejando la vergüenza detrás, fue la propia Smith quien decidió revelar el secreto en 2014, cuando tenía 19 años de edad, a través de sus redes sociales. Además, se animó a contar cómo fue elegida para el papel.

“Cuando tenía nueve meses de nacida, mi mamá me llevó a una revisión médica de rutina en un hospital local. La partera había sido contactada por una productora local, la cual estaba en busca de bebés risueños”, compartió Smith.

La mujer preguntó a los padres de Jessica si podrían poner el nombre de su hija en lista de suscripciones. De ese modo, la niña ya estaba pasando por más audiciones, junto a otros bebés, hasta que la eligieron.

“Mientras grababa, mi padre sostenía un oso de peluche detrás de la cámara para que me riera y hacía rodar un coche de carreras de juguete para que mirara a la cámara”, agregó la joven.

Así luce actualmente Jessica Smith, la joven que fue Baby Sun en "Teletubbies". Foto: @j.smith_1995/Instagram

¿Cuánto le pagaron?

Es posible que los productores no esperaran el masivo éxito que obtuvo “Teletubbies”, puesto que el pago que recibieron los Smith no fue del todo ostentoso como lo podrías imaginar. En concreto, según revela Entertainment Weekly, la familia de Jessica recibió 250 libras esterlinas (US$ 290 aproximadamente, al cambio actual).

Luego del programa, la joven se alejó del espectáculo y solo ha tenido apariciones ocasionales en algunos programas de TV. Hoy en día, según comenta La Nación, tiene 26 años y estudia Danza.