“La pequeña maravilla”: ¿qué fue de Tiffany Brissette y qué carrera estudió tras ser Vicky?

Entre 1985 y 1989, “La pequeña maravilla” fue la sensación del momento. Esta icónica serie de televisión nos acercó a una familia estadounidense de lo más usual, aunque tenía un secreto: vivían con Vicky, una niña androide que dormía en un armario. En el papel de la recordada niña cibernética estuvo Tiffany Brissette, actriz que alegró a miles con su robotizado carisma en la TV.

Ahora, casi 40 años después, muchos se preguntan qué ha sido de la vida de Brissette en estos años. En las siguientes líneas te contamos más detalles y qué carrera profesional estudió tras dejar la actuación.

El ascenso y retiro de un ícono infantil

Tiffany Brissette, nacida en California el 26 de diciembre de 1974, ingresó al mundo de la actuación a muy corta edad. Para 1983, consiguió un importante rol dentro de la película “Heart like a wheel”.

Luego de ello, pasó a formar parte del elenco de “Caravan of courage: an Ewok adventure”, “Webster”, “New love, american style”, “The adventures of Teddy Ruxpin” y más.

No obstante, fue en 1985 cuando “La pequeña maravilla” se cruzó en el camino de Brissette y fue una oportunidad imperdible. La serie pronto se convirtió en todo un boom de la TV y en el proyecto más famoso de la artista.

Sin embargo, también fue el inicio del fin para su trayectoria dentro de la industria. Luego de ganar gran éxito con “Small wonder” (como se le tituló en inglés), la intérprete de Vicky se fue alejando poco a poco de la pantalla chica.

Su último programa en Hollywood fue “Equal justice”, de 1990, en el que dio vida a Katie Rogan por siete capítulos, antes de decirle adiós a las cámaras y los sets de televisión.

Tiffany Brissette se alejó de la fama a finales de los años 90. Foto: T21

¿Qué es de la vida de Tiffany Brissette?

Tiffany Brissette optó por dejar atrás su pasado como promesa de la actuación y se decantó por una profesión totalmente diferente: la enfermería. La recordada ‘Vicky’ siguió aquella carrera profesional y, en 2009, para una de sus últimas apariciones públicas, contó en el programa “Mike and Juliet show” que se había graduado.

Debido a que se mantiene fuera del ojo del espectáculo, es poco lo que se sabe de ella. Aun así, ha trascendido que la artista vive en Colorado y se desempeña como enfermera en el Boulder Community Hospital.