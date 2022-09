La filmografía de Harry Styles puede no ser muy extensa, pero sí que es destacable. El coprotagonista de “Don’t worry darling” —que fue acusado recientemente de una criticada agresión contra Chris Pine en el Festival de Venecia— ha participado en algunas películas que al día de hoy continúan extendiendo poco a poco su carrera como actor.

¿En qué largometrajes ha participado hasta la fecha? Te lo contamos paso a paso en la siguiente nota.

Películas de One Direction

Harry Styles inició su filmografía con One Direction, el grupo musical que lo catapultó a la fama. Con ellos lanzó dos cintas: “One Direction: this is us” (2013) y “One Direction: where we are - la película del concierto” (2014).

“Dunkirk” (2017)

Una vez lejos de su antiguo grupo adolescente, Harry Styles fue dirigido por el aclamado director Christopher Nolan en “Dunkirk”. En la cinta de género bélico, el joven —que en aquel entonces apenas tenía 23— interpretó a Alex, un soldado del ejército británico. Este fue su debut cinematográfico oficial.

“Eternals” (2021)

Un par de años más tarde, luego de seguir con su carrera musical como solista, Styles volvió a sorprender en 2021 con su aparición en la escena postcréditos de “Eternals”. En el filme de Marvel dirigido por Chloe Zhao, ganadora del Oscar, Harry se transformó en Eros, el hermano del famoso villano Thanos.

“Don’t worry darling” (2022)

Este 2022, la cinta estelar de Harry ha sido “Don’t worry darling”, un intenso y erótico drama de misterio en el que actúa junto a Florence Pugh. La película está dirigida por Olivia Wilde, actual pareja del cantante, y se estrenó en el Festival de Cine de Venecia.

“My policeman” (2022)

La próxima película de Styles será “My policeman”, un drama de romance que cuenta la apasionada historia de Tom Burgess, un policía que se enamora de un hombre llamado Tom, pero que se ve forzado a tener un matrimonio durante la complicada década de los 50.