“Cobra Kai 5” conquista a la crítica y saca cara por Netflix

Netflix no piensa quiedarse atrás en la guerra del streaming. Tras el estreno de “House of the dragon” en HBO Max y “Los anillo de poder” en Amazon, los fans se preguntaban cuál sería su respuesta. Ahora sabemos que se trata de nada menos que de “Cobra Kai”.

La quinta temporada de la serie tiene agendada su estreno para el próximo 9 de setiembre de 2022. Las expectativas son altas, pero los seguidores del programa pueden estar tranquilos porque la crítica especializada le ha dado el visto bueno.

¿Qué dice la crítica sobre “Cobra Kai 5”?

Nate Richard de Collider: “La quinta temporada cambia su enfoque hacia los adultos, y es mucho mejor por eso. La química entre Macchio y Zabka está en su punto más alto, especialmente en los episodios finales, y su dinámica sigue siendo una de las mejores en la televisión actual”.

Rafael Motamayor de SlashFilm: “‘Cobra Kai’ alcanza su momento ‘El imperio contraataca’ y su momento ‘Avengers: endgame’, mientras el legado de la secuela alcanza su mejor estado”.

Sam Stone de CBR.com: “Continúa siendo una carta de amor a ‘Karate kid’ y cumple satisfactoriamente con varias tramas importantes. Aunque existe la sensación de que el revival ya ha jugado sus mejores trucos, todavía tiene buenos momentos”.

Molly Edwards de GamesRadar: “Una vez que la temporada encuentra su equilibrio, se convierte en otra sólida entrega. También tiene un final asombroso, tan bueno que es sencillamente el mejor episodio de la serie hasta el momento”.

Terry Silver es la amenaza más grande del show. Foto: composición LR / Netflix

¿Qué veremos en la quinta temporada?

La batalla entre Johnny Lawrence, Daniel LaRusso y Terry Silver llegará a su fin. Para vencerlo, los protagonistas deberán unir fuerzas e incluso contarán con la ayuda de Chozen Toguchi.