Este 2022, hemos visto que diversas telenovelas han resucitado. Por ejemplo, se acaba de estrenar un remake de “La madrastra”, mientras que “Corona de lágrimas” ha vuelto a la TV con una segunda temporada, 10 años después de la primera entrega. En este mar de memorias, miles recuerdan a la famosa “Rubí”, una producción de 2005 que estuvo protagonizada por Bárbara Mori.

Es un hecho que este icónico personaje ha inmortalizado a la actriz; sin embargo, desde hace varios años que la artista se ha alejado de este tipo de proyectos. Si bien ha estado activa en la industria, ha estado trabajando detrás de cámaras o en el cine.

¿Por qué Bárbara Mori se alejó de las telenovelas?

En julio de este año, Bárbara Mori estuvo presente en la ceremonia de develación de la placa de “7 años”, una puesta en escena que celebraba su final de temporada. En esta oportunidad, la intérprete fue consultada sobre su distanciamiento de la TV y ella reveló el porqué.

“Es que las historias que me han ofrecido no me atraen ”, indicó la actriz. Asimismo, confirmó que no mira programas de televisión hace mucho tiempo y, en ese sentido, comentó qué tipo de narrativas le gustaría explorar en la pantalla chica.

“ Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas , que creo que hace mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, en el que se necesita mucha compasión, amor y empatía”, reveló.

Proyectos actuales

Si bien Mori se mantiene un tanto alejada de papeles en telenovelas, ello no ha evitado que haya tenido participaciones ocasionales recientemente. Así, su perfil en el portal IMDb indica que interpretó a Bárbara en “Control Z” de Netflix, fue Luisa en “Tú eres mi problema”, Eugenia Velazco para “La negociadora”, entre otros roles.