“Mi bella genio” y el capítulo que arruinó la serie: la escena que la condenó al fracaso

Los años pueden pasar y la televisión internacional le tendrá un espacio guardado a “Mi bella genio”, serie protagonizada por Bárbara Eden, Larry Hagman y Bill Daily. Estrenada en 1965, la comedia de NBC llegó a tener cinco temporadas, las mismas que hasta hoy son disfrutadas por los televidentes.

Si bien es considerada ícono de la pantalla chica, el final que tuvo “Mi bella genio” no fue el mejor. Con la sombra de la cancelación encima de la producción, el cierre de su historia mostró un capítulo en el que Jeannie y Anthony le hacían frente a un estafador. Terminó el episodio y no volvió a tener más entregas.

¿Si “Mi bella genio” era exitoso, por qué fracasó?

En la temporada 5 de “Mi bella genio”, vemos que Jeannie y el mayor Anthony Nelson ya consolidaron su relación. Con el lanzamiento del capítulo 5, somos testigos de la boda de los protagonistas.

Si bien fue un momento especial para los personajes, al público, al parecer, no le gustó que la magia de la seducción que había entre ambos se perdiera.

En el programa del 2009 llamado “Archive of american television”, Larry Hagman contó que la cancelación de “I dream of Jeannie” no le sorprendió, ya que, para él, la boda de los personajes no iba a gustar al público.

Larry Hagman habló en el 2009 sobre la cancelación de "Mi bella genio". Foto: Television academy foundation

“Escuché sobre la cancelación del programa de un chico de la producción. Sabía que una vez que nos casaran no iba a funcionar más. El rating bajó rápidamente desde entonces”, compartió.

Quien se sumó a esta idea fue Bárbara Eden. En una charla con Today en el 2015, donde se celebraban los 50 años de la serie, la actriz dijo que la boda arruinó “Mi bella genio”.

“Lo sabíamos. Ella (Jeannie) no era humana, pero en ese capítulo (de la boda) se dio a entender que ahora sí lo era. Creo que es ahí donde se rompió la credibilidad del show”, mencionó la actriz.

La boda en "Mi bella genio", capítulo que condenó la serie. Foto: ABC

En el 2005, Sidney Sheldon, creador de la serie, dijo en su libro “The other side of me”, que tanto él, como los protagonistas, presionaron para que Tony y Jeannie no se casaran, pero los ejecutivos de NBC no cedieron. “Tomaron un programa exitoso y lo destruyeron”, indicó el productor.

Si bien la boda de los personajes condenó a “Mi bella genio”, muchos recuerdan aún aquella escena. Ahora ya sabemos qué llevó al fracaso a la serie.