“House of the dragon”: actor de “Game of thrones” apareció y no te diste cuenta

“House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, llegó a HBO Max para expandir más el universo ficticio de George R. R. Martin en la pantalla chica. Con tres capítulos encima, los fans no dejan de comentar el rumbo de la historia y la adición de nuevas personalidades.

En ese sentido, la aparición de los gemelos Ser Tyland y Roca Casterly ha sorprendido a los pocos fanáticos que notaron el guiño: ambos fueron interpretados por Jefferson Hall, quien ya había aparecido en el programa predecesor.

El actor también interpretó al escudero de Lord Jon Arryn, Hugh del Valle, en la primera temporada de “Game of thrones”. De esta forma se ha convertido en el único artista que ha aparecido en ambos programas de HBO.

Como se recuerda, Hugh del Valle murió a manos de La Montaña en el cuarto episodio de la serie original. Nadie creía ver su rostro nuevamente dentro de la ficción, por lo que su aparición en “House of the dragon” ha sido toda una sorpresa.

En conversación con ETonline, Jefferson Hall contó que fue un verdadero placer cuando surgió la oportunidad. “Hay mucha presión, porque eran personajes muy queridos, muy odiados y populares”, fueron sus palabras.

Tras esto, reveló que hay “pequeñas gotas de Tyrion o Cersei” integradas en Jason y Tyland. “Pero están muy alejados. Esto es realmente sobre la génesis de esta Casa Lannister, antes de que llegara al poder que tenían en ‘Game of thrones’”, finalizó.