“House of the dragon”: ¿cuántos capítulos tendrá y cómo se llaman?

El estreno de “House of the dragon” en HBO Max ha sido un acierto para del streaming, el cual vio cómo el fanatismo por el universo “Game of thrones” seguía intacto entre los fanáticos de George R.R. Martin. Si bien algunos seguidores estaban incrédulos por lo que se iba a presentar, lo cierto es que la historia y los personajes se han ganado el interés del público.

Con la llegada del tercer capítulo, hemos sido testigos de la entrega de Daemon Targaryen en el campo de batalla y del carácter de Rhaenyra Targaryen. Para muchos, quien se llevó el personaje fue Matt Smith, al protagonizar los últimos minutos claves del show.

Mientras esperamos el estreno del capítulo 4 de “House of the dragon”, repasemos cuántos capítulos habrá de “La casa del dragón” y cómo se llama cada uno de los episodios.

¿Cuántos capítulos tendrá “House of the dragon”?

Viserys y Rhaenyra tendrán una tensa relación tras su casamiento con Alicent. Foto: HBO Max

HBO Max ha listado para “House of the dragon” un total de 10 capítulos para su primera temporada. La sorpresa llegó con el estreno del primer episodio, ya que su estreno le bastó al streaming para confirmar que realizaría una segunda parte.

Fecha de estreno y nombres de los capítulos de “House of the dragon”