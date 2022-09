Tom Hanks: “Fue un desafío fabuloso”

Este jueves, como parte de las celebraciones del Disney+ Day, se estrena el clásico ‘Pinocho’, esta vez dirigida por Robert Zemeckis y con Tom Hanks en el papel de Gepetto. “Es la reinterpretación de la historia de una marioneta de madera que se embarca en una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad”, dice la sinopsis de la película que acaba de lanzar su último tráiler.

“Bob (Zemeckis)es uno de esos realizadores que no pueden hacer algo que ya fue hecho. Él toma un proyecto y juega con el proceso creativo detrás de él. Siempre me desafía con una tarea que es completamente nueva dentro del proceso de realización de una película. Estos grandes clásicos no solo tienen una oportunidad de actualizarse, sino de reflejar tiempos distintos”, dijo el actor ganador del Óscar en un comunicado de la plataforma.

Hanks cuenta que cuando se enteró de que Zemeckis estaba considerando dirigir una versión de acción real, lo contactó y le propuso encarnar al carpintero que construye a la marioneta de madera. “‘Pinocho’ es una de las películas animadas más -si no la más- hermosa que se haya hecho. Pero ahora, desde que surgió el cine digital, la marioneta podría ser mucho más tridimensional. Y aunque me preocupaba estar parado en terreno sagrado, pensé que era un proyecto que valía la pena hacer”, sostuvo el realizador. La nueva versión de Gepetto ha sido creada por Zemeckis y Hanks, pero conserva algunos rasgos icónicos del personaje original, como su emblemático bigote y su cabellera plateada, que lo hacen instantáneamente reconocible para las audiencias que crecieron con la película animada.

“No se puede simplemente hacer una versión de acción real de lo que fue la película animada. Tiene que ser más profunda. Tiene que tener más bagaje emocional. Así que, desde el comienzo, Gepetto está cocinándose en su propio jugo, por así decir, y no es un jugo feliz.”, comenta Hanks sobre cómo llevar al personaje al siglo XXI. “Bob y yo conversamos sobre el hecho de que Gepetto es un hombre feliz, pero que ha sufrido pérdida en su vida. Se ha perdido la felicidad de estar vivo, de tener una familia. Ha estado solo, al servicio de otros y deleitando a la gente con sus artesanías durante dos décadas y media. El anhelo de Gepetto es ser parte de algo más grande que él mismo, parte de una familia, ahí estaba su clave”.

Para el actor, la creación de su personaje fue un “desafío fabuloso” en una película que cuenta con varios personajes generados por computadora. “Bob siempre te dice: ‘Okey, esto es lo que debes imaginar’. Y aquello que debes imaginar es tan complejo que es un gran desafío para el proceso actoral e interpretativo. En un momento, tuve que colocar en mi cabeza un pez, un gato, un grillo y un niño de madera. Tenía que hacerlo todo, y en algunas ocasiones con el Hada Azul también. Al segundo o tercer día, mi cerebro se agotó”.