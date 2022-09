“House of the dragon”, capítulo 3: ¿a qué hora se estrena en HBO Max?

“House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, ha demostrado ser una digna sucesora. Con cada capítulo conocemos qué pasó con el linaje de la familia Targaryen y el tercer episodio, “Second of his name”, promete ser decisivo para la historia.

Con motivo de su lanzamiento en HBO Max este 4 de septiembre, te compartimos todo lo que necesitas saber para que no te lo pierdas.

“House of the dragon”: horario de estreno en mi país

Honduras - 7.00 p. m.

Nicaragua - 7.00 p. m.

El Salvador - 7.00 p. m.

Guatemala - 7.00 p. m.

Perú - 8.00 p. m.

México - 8.00 p. m.

Colombia - 8.00 p. m.

Ecuador - 8.00 p. m.

Chile - 9.00 p. m.

Venezuela - 9.00 p. m.

Bolivia - 9.00 p. m.

República Dominicana - 9.00 p. m.

Argentina - 10.00 p. m.

Uruguay - 10.00 p. m.

"House of the dragon" expande el universo de "Game of thrones" al relatar la historia de la Casa Targaryen. Foto: composición LR/HBO Max

¿Dónde ver la precuela de “Juego de tronos”?

La serie “La casa del dragón” es una producción original de HBO Max, por lo que solo podrá verse en dicha plataforma de streaming.

Resumen del capítulo 2 de la “Casa del dragón”

Ha pasado medio año desde la muerte de la reina y el consejo busca que el rey Viserys I Targaryen consiga una nueva esposa. En este panorama, Corlys Velaryon propone a su hija Laena, quien es aún una niña, lo cual causa malestar en la heredera Rhaenyra.

Por otro lado, Daemon fue confrontado por la guardia real en DragonStone, luego de que su majestad fuera invitada a su supuesta boda. No obstante, el tenso momento acaba cuando la princesa aterriza en su dragón para solucionar el altercado.

Al final del capítulo vimos cómo el rey Viserys I tomó su decisión final: contraerá matrimonio con Alicent, la mejor amiga de su hija. Esta noticia enfadó a Velaryon, quien decide traicionar al emperador y aliarse con Daemon.

Avance del episodio