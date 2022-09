El triste final de ‘Tattoo’: de la cima con “La isla de la fantasía” a un mortal abismo sin gloria

Para 1977, el cine estaba dominado por “El exorcista 2″, secuela del clásico de terror protagonizada por Linda Blair. Por su parte, la TV de la época estrenaba los primeros capítulos de lo que pronto se convertiría en un ícono de la pantalla chica: “La isla de la fantasía”. Este programa vino estelarizado por Ricardo Motalbán (Sr. Roarke) y Hervé Villechaize (Tattoo).

Si bien ambos ya han fallecido, la muerte de este último suscitó gran caos en Hollywood. Aun así, para muchos no fue del todo una sorpresa, ya que, en sus últimas horas de vida, una entrevista y una nota dejaban pistas de una pesadilla que el propio actor decidió terminar.

La isla de la realidad: las fantasías eran un sueño

La vida de Villechaize, originario de Francia, estuvo lejos de ser ideal. Su corta estatura lo hacía blanco de burlas y maltratos, sobre todo por parte de su propia familia.

Aunque al inicio desarrolló una prometedora carrera como pintor, el destino lo llevó a Nueva York. Las puertas se le abrieron en el mundo del espectáculo y así fue como despegó, poco a poco, su etapa actoral. En cuestión de tiempo, llegó a “La isla de la fantasía”.

Villechaize protagonizó aquella serie hasta 1983. Sin embargo, su tumultuoso matrimonio con Camila Haggen, según reporta La Nación, causaron gran desequilibrio en el artista. Así, los problemas hicieron que fuera más difícil trabajar con él. La gota que derramó el vaso fue un intempestivo pedido de aumento de sueldo, el cual se le fue negado y, posteriormente, causó su despido.

Hervé Villechaize junto a Ricardo Montalbán, su coprotagonista de "La isla de la fantasía". Foto: Clarín

De la cima a una vida cuesta abajo

Tras abandonar el show que lo llevó a la fama mundial, su situación solo empeoró. El popular Tattoo había terminado su relación y encaminó su vida hacia los excesos que el dinero le podían permitir en ese entonces.

El éxito y el reconocimiento se fueron esfumando y pronto se convirtió en una estrella con la que nadie quería trabajar. Su fortuna se fue reduciendo hasta el punto que tuvo que vender propiedades y, aunque no lo creas, fue denunciado por no pagar el alquiler una casa que arrendaba.

Ya no era el querido Tattoo. De hecho, ahora solo se sostenía de presentaciones ocasionales en las que, como podrías imaginar, tendía a repetir como una muletilla la fase que lo inmortalizó: “¡El avión, el avión!”.

Hervé Villechaize ganó gran protagonismo de "La isla de la fantasía". Foto: Clarín

La decisión que acabó con su vida

Hervé Villechaize tenía constantes problemas de salud, derivados del enanismo con el que había nacido; además, era aquejado por una fuerte depresión. El actor no tardó en encontrar el detonante para acabar con su sufrimiento: estaba agobiado de seguir viviendo. Esto, según un artículo de The New York Times, lo dejó evidenciado en una nota final, antes de cometer suicidio.

El 4 de septiembre de 1993, con 50 años de edad, el actor le puso punto final a su vida. Sus últimas palabras quedaron grabadas en varias horas de audio, recopilado por el periodista Sacha Gervasi, que luego editaría el material para rendirle honores a su entrevistado por medio del documental “My dinner with Hervé”.

“Era Kathy Self, que era la novia de Hervé en la vida real. Me llamó para decirme que Hervé se había suicidado unas horas antes. Me puse espontáneamente muy emocionado. Empecé a escuchar las cintas y me di cuenta de que él sabía que iba a hacerlo (…). Se desahogó conmigo, literalmente, en la última semana de su vida. Me había confiado su historia y, en efecto, yo era su nota de suicidio”, expresó Gervasi a Vanity Fair en 2018.

La noticia de su muerte sacudió al medio artístico. ″Consideré su contribución a ‘La isla de la fantasía’ como una de las claves del tremendo éxito que tuvo el programa″, comentó su antiguo coprotagonista Ricardo Montalbán en declaraciones recogidas por AP. Sin duda, estas palabras son compartidas por su excolegas y los fans que aún lo recuerdan.

Canales de ayuda

El Ministerio de Salud (Minsa) tiene personal especializado en prevención para casos de intentos de suicidio, angustia, depresión, entre otros problemas de la salud mental.

Para contactarte con el Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud – Infosalud del Minsa, solo debes contactarte al siguiente número 0800-10828.