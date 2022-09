Cine y series 03 SET 2022 | 10:23 h

No te encariñes con nadie: “House of the dragon” y los 4 actores que dejarán la serie

El spin off de HBO Max se alista para un salto en el tiempo, por lo que varios actores que hemos conocido hasta ahora ya no estarán más en la trama.

"House of the dragon" expande el universo de "Game of thrones" al relatar la historia de la Casa Targaryen. Foto: composición LR/HBO Max