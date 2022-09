Amazon Prime Video causa revuelo con “Los anillos del poder”, la serie más cara de la historia. En tanto, HBO Max sigue desatando furor con sus estrenos semanales de “House of the dragon”. No obstante, si lo que quieres es darte un respiro e ir al cine, entonces, tenemos buenas noticias para ti: salas en todo el país venderán entradas a solo 6 soles . Sí, así como lo lees.

Esta oferta, promovida por la Asociación Nacional de Salas de Cine del Perú (Anasaci), viene como parte de la Fiesta del Cine, una celebración que se reinicia este año, tiempo después de que el sector se reactivara tras los estragos provocados por la pandemia.

La oferta aplica para los formatos de sala regulares 2D, XTreme y XD. Foto: Carlos Contreras/La República

Atención a los detalles

La promoción, disponible para las cadenas Cineplanet, Cinemark, Cinepolis y Cine Star, será para este jueves 8 y 9 de septiembre. Los formatos incluidos en el descuento son 2D, Xtreme y XD. Los servicios especiales 3D, 4DX y prime estarán a la venta a mitad de precio.

¿Desde cuándo podrás comprar tus entradas? La promoción estará habilitada a partir del 6 de septiembr e, tanto para canales online como presencial, y podrás adquirir tus boletos para cualquiera de los horarios disponibles del jueves 8 y viernes 9.

¿Puedo llevar comida al cine?

El portal Andina conversó con Nancy Ossandon Flores, coordinadora de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo (UCV), quien explicó que está permitido entrar a las salas con alimentos que no hayan sido adquiridos en la confitería del establecimiento.

“Antes de la pandemia, existía prohibición de ingresar comidas y bebidas. Hoy en día, no se puede prohibir el ingreso de estas, ya que la Resolución Ministerial n.º 00319-2021-PRODUCE faculta a los usuarios al consumo e ingreso de alimentos. Sin embargo, estos deben mantener las condiciones básicas exigidas por el Ministerio de Salud”, compartió.

De ese modo, en caso de que quieras llevar tus propios snacks, debes considerar que sean productos similares a los que se exhiben en el cine al que estás asistiendo.