“Mi bella genio, la película”: trama que fans quieren olvidar por triste destino de Jeannie

Son varias las series ícono de la televisión que hasta hoy siguen vigentes. Las nuevas generaciones ahora, y gracias al streaming, tienen la oportunidad de ver historias como “Hechizada”, “La familia Ingalls”, “Bonanza” y más. Estas producciones, en algún momento, fueron disfrutadas por sus padres.

Una que forma parte de este grupo es “Mi bella genio”, protagonizada por Bárbara Eden, Larry Hagman, Bill Daily y Hayden Rorke. Estrenada en 1965, la ficción sigue como parte importante en la pantalla chica. Incluso en Perú, sus capítulos han sido repetidos más de una vez.

Con 139 capítulos emitidos, “I dream of Jeannie” dejó la televisión tras cinco temporadas al aire. Con un último episodio un tanto extraño, “Mi bella genio” concluyó como si fuera a continuar y mostró a Jeannie y al mayor Anthony Nelson haciendo frente a un estafador que buscaba aprovecharse de la fama del astronauta.

Luego se sabría que la serie había sido cancelada por NBC, razón por la cual no tuvo un final definitivo.

“Mi bella genio, 15 años después”: la película con un amargo final

Luego de ser cancelada en 1970, llegó en el año 1985 la primera cinta “Mi bella genio, 15 años después”, donde nuevamente Bárbara Eden da vida a Jeannie. El problema fue con Larry Hagman (Anthony Nelson). El actor, que para ese entonces ya estaba grabando “Dallas” de CBS, no pudo ser parte de la ficción, por lo que fue reemplazado por Wayne Rogers.

En la película, vemos que tras varios años trabajando en NASA, Tony Nelson decide ser parte de una misión espacial una vez más. Molesta, Jeannie decide mudarse de la casa que comparten y se lleva a su hijo de 15 años, TJ, quien también tiene poderes. El problema fue que en el viaje Anthony está peligro, por lo que la genio tendrá que hacer un sacrificio por su amor.

Bárbara Eden volvió a ser Jeannie en 1985 para "Mi bella genio, 15 años después". Foto: Sony

Para mantenerlo con vida, Jeannie escucha a un genio superior llamado Haji decir que si parpadea tres veces durante luna llena mientras sostiene un amuleto, Anthony y la tripulación del transbordador se salvarán de chocar contra un asteroide. El problema es que al hacer esto, todos los mortales que hayan conocido a Jeannie y TJ, incluido Tony, olvidarán su existencia.

Ambos aceptan ese destino, sabiendo que Anthony perderá la memoria, pero estará con vida. Luego de salvarlos, Jeannie logra que Haji le permita estar una noche más con su esposo. Tony llega a la casa y ambos se reencuentran. Luego de quedarse dormido, madre e hijo desaparecen. Ahora, el hombre vive una vida de soltero.

En la parte final de “Mi bella genio, 15 años después”, vemos que ha pasado seis meses y Jeannie y TJ siguen con sus vidas.

Más adelante, la genio y Anthony se vuelven a ver, pero él no la reconoce. Aquí, la mujer rompe la cuarta pared, mira a la cámara y revela que “si bien él no me recuerda, Haji no dijo nada sobre no poder tener un nuevo comienzo”.

Jeannie y Anthony Nelson se vuelven a ver luego de que el astronauta pierda la memoria. Foto: Sony

La cinta finaliza con la pareja separada, pero con la intensión de posiblemente volver a estar junta.