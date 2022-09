Estrenos en septiembre 2022 en Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max: de “Cobra Kai” a “Pinocho”

Los estrenos en septiembre a través de Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max tienen a los fans emocionados. Con el lanzamiento de “El señor de los anillos: los anillos de poder”, esta historia se suma al interés que ha generado en HBO Max la llegada de “House of the dragon”, serie precuela de “Game of thrones” y que nos lleva a los inicios de la casa Targaryen.

Pero si estas dos series son las estrellas del mes en estos servicios, Netflix espera revivir la moda de “Cobra Kai”, ficción que vuelve con sus nuevos capítulos correspondientes a la temporada 5. Esta vez Johnny Lawrence y Daniel LaRusso tendrán que vencer al despiadado Terry Silver.

Estrenos en Netflix para septiembre de 2022

Película del mes: “Blonde”

Estreno: 28 de septiembre

Sinopsis de “Blonde” de Netflix: Ana de Armas es Marilyn Monroe en “Rubia”, película del director Andrew Dominik, y basada en la exitosa novela de Joyce Carol Oates. La película reimagina con audacia la complicada vida del ícono Marilyn Monroe.

“Romance en Verona” - 1 de septiembre

“Temporada de patos” - 7 de septiembre

“Final del camino” - 9 de septiembre

“La boda de mi mejor amigo” - 9 de septiembre

“Niñas mal” - 9 de septiembre

“El hombre invisible” - 14 de septiembre

“Zombieland: tiro de gracia” - 15 de septiembre

“Revancha ya” - 16 de septiembre

“Yo era famosa” - 16 de septiembre

“Lou” - 23 de septiembre

“Un jazzista en clave de blues” - 23 de septiembre

“Fullmetal Alchemist: la alquimia final” - 24 de septiembre

“Rainbow” - 30 de septiembre.

Series para ver en Netflix en septiembre de 2022

Serie del mes: “Cobra Kai 5″

Estreno: 9 de septiembre

Sinopsis de “Cobra kai 5” de Netflix: Tras los resultados del Campeonato de Karate de All Valley, Terry Silver está convencido de que es momento de expandir el imperio Cobra Kai. Así, vemos cómo buscará imponer su estilo de karate. Mientras tanto, Johnny Lawrence dejó el karate para centrarse en reparar todo el daño que ha provocado. Él buscará a Miguel. Por otro lado, Daniel LaRusso, convencido de que puede recuperar la gloria de Miyagui Do, recurre a Chozen para que lo ayude a vencer a Silver.

Estrenos en HBO Max para septiembre de 2022

Películas y series para ver en HBO Max en septiembre. Foto: HBO Max

Película del mes: “Elvis”

Estreno: 2 de septiembre

Sinopsis de “Elvis″ de HBO Max: La historia de Elvis (Austin Butler) se ve a través del prisma de su complicada relación con su enigmático representante, el coronel Tom Parker (Hanks). El filme se adentra en la compleja dinámica entre ambos a lo largo de más de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes.

Películas en HBO Max para septiembre de 2022

“Cuatro días más”: 2 de septiembre

“Elvis”: 2 de septiembre

“Mi vida como un Rolling Stone”: 7 de septiembre

“Temporada siniestra”: 9 de septiembre

“End of the Road”: 9 de septiembre

“La casa de los Hammer”: Escándalo y perversión: 2 de septiembre

Series en HBO Max para septiembre de 2022

“Rick y Morty”, temporada 6: 4 de septiembre

“Reyka”: 9 de septiembre

“Birdgirl”, temporada 2: 14 de septiembre

“El cuento de la criada”: 15 de septiembre

“Batwheels”: 17 de septiembre

“The hype”, temporada 2: 22 de septiembre

“Hostages”: 28 de septiembre

Estrenos en Disney Plus para septiembre de 2022

Película del mes: “Pinocho”

Fecha de estreno: 8 de septiembre

Sinopsis de “Pinocho″ de Disney Plus: En esta versión, Tom Hanks interpretará a Geppetto, uno de los pocos miembros el reparto que será mostrado sin CGI. El filme, con Robert Zemeckis en la dirección, volverá a recorrer la historia del niño de madera que quiere ser humano.

Películas en Disney Plus para septiembre de 2022

“Thor: amor y fuego”: 8 de septiembre

“Pinocho”: 8 de septiembre

“Tierra incógnita”: 8 de septiembre

“Mija”: 16 de septiembre

“Abracadabra 2”: 30 de septiembre

Series en Disney Plus para septiembre de 2022