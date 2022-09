“El señor de los anillos: los anillos de poder”, de Amazon, tiene un listón enorme que superar o siquiera igualar. Las expectativas de los fans son altas, pero no menos que su miedo por ver arruinada la saga. En nuestras mentes permancen con fuerza las imágenes de la trilogía de Peter Jackson y la atención está siendo acaparada por “House of the dragon”. Con todo esto en contra, ¿tiene oportunidad o morirá ignorada?

Razones para diferenciarse no le faltan. La serie está luchando por recuperar terreno en el streaming y convertir al espectador en un tolkienita. Sin embargo, sus dos primeros episodios dejaron en claro sus principales flaquezas: la trama no nos ha involucrado y se encuentra muy dispersa en querer cubrir su vasto universo. No hay mejor ejemplo para el refrán “quien mucho abarca, poco aprieta”.

Como era de esperarse, “Los anillos de poder” no cuenta con escenas sexuales ni altas dosis de violencia, tampoco le hacen falta. En cambio, mantiene el tono luminoso y amable de los libros de J. R. R. Tolkien con el objetivo de ser apta para todo público. Lastimosamente, esto no significa que sea de su agrado. El resultado se torna denso para los más pequeños y muy blandengue para los mayores.

Que la historia sea convencional no ayuda. Tampoco que la virguería visual sea desmedidamente majestuosa porque evidencia en dónde priorizaron la inversión. A Peter Jackson no le importaba si era la serie más cara de la historia si es que no contaban con bueno guiones. Esperemos que ahora Amazon reconsidere aceptar su ayuda o que ellos mismos enderecen el barco.

El señor de los anillos: los anillos de poder, reveló 23 nuevos posters para los fanáticos de J. R. R. Tolkien. Foto: composición/Amazon Prime Video

Por lo pronto motiva saber que el programa está respetando la obra de Tolkien, cuenta con mucho potencial, una producción muy ambiciosa y un presupuesto envidiable como para llevar la franquicia a otro nivel. Aún hay suficiente trecho para que los fans no digamos, con pena, que fue una oportunidad perdida.