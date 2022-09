Daniela Feijoó: “Estoy haciendo lo que amo”

Daniela Feijoó se encuentra protagonizando, desde el jueves, su primer protagónico en el cine, que por cierto, también se convirtió en su primer trabajo para la pantalla grande. Ella es Cynthia en la cinta Mundo Gordo, basada en el unipersonal de stand up del mismo nombre realizado por el comediante Daniel San Román en 2019, donde “reflexionaba sobre cómo es ser gordo en una sociedad light, de las complicaciones XL que la ciudad tiene para él, así como de sus peleas constantes con la dieta y el ejercicio y su salud edulcorada”.

Dirigida por Sandro Ventura nos presenta a Antonio (Miguel Vargas), quien no se siente satisfecho con su físico. Su sobrepeso le genera inseguridad, la que trata de enfrentar mediante el humor, por lo que se convierte en comediante de stand up para así reírse de sí mismo. Cuando se reencuentra con Cynthia, su eterno amor de juventud, trata de conquistarla, pero esta le anuncia que está enamorada de Gerardo y le pide ayuda para conquistarlo.

La cinta llega en un momento donde el “culto” al cuerpo, es vital, para algunos.

Sí, aunque promocionada como comedia, se toca un tema muy vigente. Y exactamente, el humor es una excusa para poder tocar estos temas e introducirlos en el público de una manera ligera. Antonio es una persona con sobrepeso y se enfrenta a un mundo que está construido de una manera parametrada. Cuenta, más o menos, cómo es la experiencia de él al querer encajar en esta sociedad. Y así se encuentra con Cynthia y digamos que es la dualidad de estos dos mundos. Si realmente queremos seguir a esta sociedad o si vamos a seguir lo que sentimos. Nos va a relatar la historia de cómo él quiere conquistar a esta chica que ha sido su amor de infancia y todo lo que quiere sacrificar y dentro de eso es dejar de ser como él es. Tiene esa presión social de seguir al resto, al mundo que te dice lo que tienes que hacer o tener la confianza y la seguridad que es superdifícil conseguirla. La película tiene, además, tantos mensajes como aceptarte y quererte a ti mismo para poder querer al otro. Creo que ese es el mensaje base de la película. Que es bueno amarte para poder tener la posibilidad de amar a otro de manera sana y correcta.

Feijoó a sus 24 años, ha tenido una aparición constante en las producciones de Michelle Alexander, desde 2018 que empezó con Mi esperanza, para luego seguir con una telenovela al año que fueron: Señores Papis, Chapa tu combi, Mi vida sin ti y Luz de Luna 1 y 2 (actualmente al aire en horario estelar por América Televisión, donde es Mabel). “No había hecho cine antes, porque los horarios son bien absorbentes y no se había presentado una oportunidad para cuadrar mis horarios y finalmente llegó este casting que lo hice en el 2019. Pienso que hacer cine ha sido uno de mis sueños desde siempre”.

¿Y qué te ha dado años continuos de hacer televisión?

Creo que disciplina. Yo estudié Artes Escénicas y adquirí mucha disciplina que la he mantenido constantemente y ha sido una gran herramienta para poder mantenerme en la televisión. Considero que soy muy ‘chancona’. Estoy haciendo lo que amo, quiero actuar toda mi vida, y ese es mi impulso para entregarme a todos los personajes. Siento que cuando llega un guión a mis manos trato de crear un personaje sólido, de presentarle nuevas propuestas a la productora y al público quien, finalmente, es el que decide prender su televisión de lunes a viernes y vernos todas las noches. Creo que contar historias, poder vivir una vida que no es la tuya, es una de las sensaciones mas emocionantes que yo he podido sentir a lo largo de estos cortos años que he estado trabajando como actriz. La posibilidad de poder tener esta montaña rusa de emociones e invitar al público a que se conecte contigo es una de las cosas más bonitas de la actuación. Estamos en un constante trabajo con nuestras emociones, siempre. Pienso que el construir un viaje para el televidente es una de las cosas más bonitas de esta carrera. ❖