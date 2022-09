Brendan Fraser apuesta su carrera a “The Whale”: “Quería volver irreconocible”

Brendan Fraser fue una de las estrellas de Hollywood más queridas en los años 90. “La momia”, “George de la selva” e incluso “Viaje al centro de la Tierra” fueron algunos de sus mayores éxitos, pero el artista terminó alejándose de la industria que lo convirtió en un ícono.

Tras varios años de ausencia, el actor ha sorprendido a sus seguidores con esporádicos papeles y, sobre todo, con su transformación física para la película ”The whale”, dirigida por Darren Aronofsky. Aquí interpreta a Charlie, un hombre de 272 kilos que desea volver a la vida de su hija.

“[Aronofsky] dijo que quería a un actor para reintroducir. Y yo quería ser reintroducido”, dio a conocer Vanity Fair (via CinemaBlend). Si bien el papel de Charlie era bastante complejo, entendía a la perfección ese anhelo de querer regresar y apostó su carrera a la producción.

"The whale", la cinta protagonizada por Brendan Fraser, se estrenará en el próximo Festival de Venecia, que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre. Foto: composición/AFP/Twitter

“Si no hay riesgo, ¿por qué molestarse? Quiero aprender de las personas con las que trabajo en este momento de mi carrera. He tenido tanta variedad, muchos altibajos, así que lo que más me gusta, en la segunda mitad de mi tiempo haciendo esto, es sentir que estoy contribuyendo al oficio y estoy aprendiendo de él”, dijo sobre la experiencia.

Fraser enfatiza que “The whale” es una excelente oportunidad para reinventarse. “Quería desaparecer en ella. Mi esperanza era que volvería irreconocible, quería saber de lo que era capaz”, fueron sus últimas palabras al respecto.

La película se estrenará dentro de la ceremonia del Festival de Cine de Venecia 2022. Por el momento no hay detalles sobre su llegada a las salas de cine comerciales.