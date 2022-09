Cine y series 01 SET 2022 | 13:04 h

“El señor de los anillos: la serie”: Jeff Bezos confiesa que su hijo le rogó no arruinarla

La presión sobre “El señor de los anillos: los anillos del poder” es alta. La crítica la bañó en elogios, pero falta la opinión de los fans. ¿Podrá destronar a “House of the dragon”?

"The lord of the rings: the rings of power" tendrá un total de 8 episodios. Foto: composición LR / Amazon