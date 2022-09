“Cobra Kai″ de Netflix competirá contra “House of the dragon” y “Lord of the rings”

Netflix anunció los estrenos para septiembre y ninguno llamó tanto la atención como la quinta temporada de “Cobra Kai”. Esta será su representante en plena guerra del streaming donde HBO Max apostó con “House of the dragon” y Amazon con “The rings of power”.

En plena guerra del streaming, los fans se preguntan si la serie sobre artes marciales será suficiente para hacerle frente a la competencia, pero solo queda esperar hasta su estreno este próximo 9 de septiembre.

¿De qué trata “Cobra Kai”?

Treinta años del torneo de kárate ‘All Valley’, Johnny Lawrence está en un mal momento de su vida, mientras que Daniel LaRusso es un hombre de negocios felizmente casado. Cuando creían que su rivalidad había terminado, sus hijos harán que regresen al Dōjō.

¿Qué veremos en la quinta temporada?

Ahora que Terry Silver es el villano principal de la historia, la quinta temporada promete ser la más violenta y explosiva de todas. Él está expandiendo el imperio ‘Cobra Kai’ y tratando de hacer de su estilo de karate el único en la ciudad.

Los protagonistas deberán unir fuerzas una vez más para poder vencerlo y contarán con la ayuda de Chozen Toguchi. Además, volverá Mike Barnes aunque aún se desconoce su papel en la ficción.