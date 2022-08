“House of the dragon”: serie es criticada por ser seria y no tener chistes

“House of the dragon”, la nueva apuesta de HBO Max, llegó para contarnos qué pasó con la casa Targaryen mucho antes de los eventos de “Game of thrones”. Sus primeros episodios fueron elogiados por excelente calidad, pero no es una opinión compartida por todos.

Un nuevo artículo de Collider critica la falta de humor en los primeros episodios del programa, dividiendo así la opinión de los fanáticos. Estas fueron las duras palabras del autor Mike Muney, que siguen dando de qué hablar en redes sociales:

“La esencia de ‘Game of thrones’ era un drama familiar casado con un thriller político. Pero incluso en su forma más destilada, su drama sonoro se construyó sobre una base de género de fantasía, uno donde las apuestas dramáticas fueron proporcionadas por un ejército invasor de muertos vivientes”, comenzó su explicación.

Tras esto, explicó que hubo un alivio cómico para que no tenga un tono uniforme. “Así que los creadores decidieron hacer lo sensato: colgaron una linterna en lo imaginativo, generalmente, a través de asentimientos o bromas al estilo de Jim Halpert, que decían a la audiencia: ‘Sí, sabemos que esto también es mucho’”, enfatizó.

“La mayoría de las veces, ese papel recayó en Tyrion Lannister (...). Puedes contar con el diablillo favorito de los fanáticos para mirar alrededor de la habitación, llamar la atención sobre la seriedad de todo esto y recordarnos que se supone que esto es divertido”, recordó sobre el personaje de Peter Dinklage.

“House of the dragon” lanza sus episodios cada domingo a las 8.00 p. m por medio de HBO Max. Al ser una producción original del servicio, es la única plataforma de streaming en la que podrás ver la serie.