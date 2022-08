¿Qué pasó con César Évora, galán de telenovelas que enamoró a miles con su voz varonil?

Con el regreso de “La madrastra” a la televisión, esta vez bajo el protagonismo de Aracely Arámbula y Andrés Palacios, más de uno se pregunta qué pasó con los intérpretes de la versión anterior: Victoria Ruffo y César Évora, actores conocidos por los televidentes como ‘la pareja tequila’.

En el caso de la actriz, ella ha vuelto a la TV con “Corona de lágrimas 2″, historia que retoma 10 años después y dónde volverá a interpretar a Refugio. Por su parte, y como personaje importante en el medio mexicano, Évora se mantiene activo en el mundo del entretenimiento. Con 62 años, y poseedor de una voz única, repasemos un poco de su exitosa carrera.

César Évora y cómo llegó a México solo con 40 dólares en los bolsillos

César Évora Díaz nació en La Habana, Cuba, el 4 de noviembre de 1959. Tras iniciar sus estudios en geofísica, decidió pasar un casting de una película, el cual pasó. Tras esto, decidió dedicarse al mundo de la actuación y estudió artes escénicas.

Como contó en Unicable en mayo pasado, él apostó todo por irse a México, país que había visitado previamente y donde fue testigo del boom de las telenovelas.

“En 1993, me invitaron a un proyecto llamado “Corazón salvaje”, con Eduardo Palomo y Edith Gonzáles. Al productor le gustó mi trabajo, pero yo volví a Cuba. Estando allá me llamaron y me dijeron que por diversos problemas no me podían contratar . Tras obtener la visa fui a México. Solo tenía un maletín y 40 dólares. No sabía que iba a pasar ”, contó.

César Évora en “Corazón salvaje”

Luego, mencionó que le pidió trabajo a Emilio Azcárraga, entonces cabeza de Televisa, tras aparecerse ante la producción de la telenovela que estaba interesado en grabar. “Me llevaron a una oficina, había muchos señores de renombre. Sabía que él era el jefe. Le expliqué el por qué debía trabajar con ellos y me respondió: ‘Ok, denle un contrato, páguenle y además otórguenle una exclusividad’. Pensé que era mentira, pero no lo fue”, compartió.

Desde aquí es que su carrera solo ha ido en ascenso. César Évora ha protagonizado desde entonces clásicos de las telenovelas como “Cañaveral de pasiones”, “El manantial”, “Abrázame muy fuerte”, “El privilegio de amar”, “La madrastra” y más.

César Évora en “La madrastra”

Como galán y villano en más de una producción, el actor es uno de los más versátiles del medio mexicano. A lo largo de sus producciones, ha tenido la oportunidad de compartir roles con figuras como Daniela Romo, Adela Noriega, Aracely Arámbula, Fernando Colunga, Leticia Calderón, entre otros.

La voz de César Évora

Quizás una de las características más representativas del actor va más allá de su actuación misma. Con una inconfundible voz, Évora contó que la heredó de su padre.

“Tuve propuestas para hacer radio y cantar, pero no las acepté. Mi voz es herencia de mi padre. En casa, mi abuela tenía problemas para diferenciarnos, ya que él tenía una voz más gruesa que la mía”, le dijo a Unicable en mayo de 2022.

César Évora, el actor cubano más mexicano. Foto: Televisa

¿Cuál es la próxima telenovela de César Évora?

En el 2021 fue parte de “¿Qué le pasa a mi familia?”, así como “S.O.S. me estoy enamorando”. Para este año ha sido parte de “El último rey”, serie inspirada en la vida de Vicente Fernández. Para el 2023 alista “Perdona nuestros pecados”.