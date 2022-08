Cine y series 29 AGO 2022 | 13:43 h

“House of the dragon”: ¿quién es Matt Smith, actor que interpreta a Daemon Targaryen?

Quiso ser futbolista, pero una lesión grave lo llevó a la actuación. Conoce más de Matt Smith, actor que encarna a Daemon Targaryen en “House of the dragon”, secuela de “Game of thrones”, y que también actuó en “Morbius”, “Doctor Who” y más.

Tras participar en "Morbius", "Doctor Who" y más producciones, Matt Smith con un nuevo personaje: Daemon Targaryen en "House of the dragon". Foto: composición La República/Marvel/HBO/BBC