“House of the dragon” 1x02: ¿quién es Crabfeeder y por qué sería importante?

“House of the dragon” tiene emocionados a todos los seguidores de “Game of thrones” y el universo ficticio de George R. R. Martin. Sus primeros episodios en HBO Max han abierto muchas posibilidades a la trama, ya que presentó personajes que darán de qué hablar próximamente.

Una de las nuevas personalidades es Crabfeeder, el misterioso hombre mencionado por Corlys Velaryon y que podría ser un problema en un futuro.

Las interrogantes alrededor de él no faltaron, por lo que te compartimos quién es y por qué sería tan importante.

“Fuego y sangre”, libro del que se inspira la serie “House of the dragon”, nos detalla que ‘el Cangrejero’ se llama Craghas Drahar y que realmente es un príncipe.

Ahora, se dedica a aterrorizar a los Peldaños de Piedra y castiga a los piratas sin misericordia.

Si bien es muy pronto para teorizar sobre el papel del personaje, hay un pequeño detalle que estaría adelantando que será importante: la guerra por los Peldaños de Piedra aumentó el poder de Daemon y Corlys.

¿De qué trata “House of the dragon”?

La familia Targaryen gobernó durante generaciones gracias a que eran amos de dragones. Sin embargo, un conflicto intrafamiliar causará la división de la realeza y provocará una eminente guerra. Así nos mostrarán qué le pasó a su linaje, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros.