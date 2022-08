¿“El señor de los anillos: los anillos de poder” superará a “House of the dragon”?

“The lord of the rings: the rings of power” llegará a Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre y los fans no podrían estar más emocionados. No solo expandirá el universo ficticio de la trilogía original, sino que también nos llevará a la segunda edad del Sol, cuando se crearon dichos anillos y se forjaron grandes héroes.

De acuerdo a la crítica especializada, su escala, alcance, ambición y grandiosidad no tienen rival en televisión. Las expectativas son altas, pero también las comparaciones con “House of the dragon” de HBO Max y las probabilidades de que sea opacada.

En este panorama poco ventajoso para “El señor de los anillos: los anillos de poder”, te compartimos las principales razones por las que podrá diferenciarse de la precuela de “Game of thrones”.

El diverso universo de J. R. R. Tolkien

En la trilogía de “El señor de los anillos” no tuvimos oportunidad de ver mucha diversidad, pero eso es un detalle que la serie terminará por perfeccionar. “Sus historias son sobre razas ficticias que hacen su mejor trabajo para sobrevivir al aislamiento de sus propias razas y sobrevivir juntos con distintas culturas”, explicó la productora Lindsey Weber.

Para todo público

A diferencia de “House of the dragon”, el programa no contará con el mismo uso de sexualidad ni violencia, dado que tendrá un tono familiar como el de los libros de J. R. R. Tolkien. Por este motivo tienen un público mucho más amplio.

“Es para todos. Este material es con frecuencia aterrador, a veces muy intenso, a veces bastante político, a veces bastante sofisticado, pero también es cálido y optimista”, explicó el showrunner Patrick McKay a Vanity Fair.

Conecta con la trilogía “The lord of the rings”

La trama de “El señor de los anillos: los anillos de poder” estará muy conectada con la de la trilogía dirigida por Peter Jackson, porque se trata de una precuela que explicará el origen de importantes reliquias y pasado de míticos personajes conocidos.

¿Qué dice el creador sobre las comparaciones?

HBO podría no estar prepara para "The lord of the rings: the rings of power" de Prime Video. Foto: composición LR / HBO / Amazon

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el showrunner de “The lord of the rings: the rings of power”, Patrick McKay, contó que nunca pensó en la competencia a la hora de realizar el programa para Amazon Prime Video.

“No pensamos en el programa en términos de qué género u otros podrían estar disponibles. Pensamos en (Tolkien). El trabajo de su vida fue crear este mundo. Esta es su tierra media, las regiones más allá, y solo queríamos ser fieles a eso y olvidarnos de lo que podría estar sucediendo en otro reino en otro lugar”, explicó.

“El trabajo del escritor es infinitamente aplicable a través de culturas y épocas, y nos sentimos muy agradecidos de poder darle vida en nuestro tiempo”, acotó al respecto.

Por su parte, el creador de “House of the dragon”, Ryan Condal, expresó su deseo de que ambas producciones triunfen en sus respectivas plataformas, pese a las comparaciones del fandom más tóxico.

“Mi esperanza es que ambas series funcionen. Creo que mientras más historias de fantasía grandes y caras funcionen en la televisión, mejor para nosotros los fans porque harán más. Quiero desesperadamente que ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’ triunfe. Estaré allí viéndola la primera noche que esté disponible”, dijo.