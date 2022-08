“La niebla” y su desgarrador final: la amarás u odiarás, pero no la olvidarás

“La niebla” trajo consigo bestias lovecraftianas y obligó a los residentes del pequeño pueblo de Bridgton a confinarse en un supermercado. A partir de este angustioso panorama, la claustrofobia nos asedia, somos acechados por monstruos y terminamos horrorizados por el conflicto moral que atraviesan los protagonistas invadidos por el miedo, ignorancia, incomprensión y falta de comunicación.

“Mete a dos seres humanos en una habitación y pronto empezarán a pensar en razones para matarse el uno al otro. ¿Por qué crees que se inventó la política y la religión?”, cuestiona un personaje, y la visión nihilista del relato nos responde esa interrogante.

Fue gracias al cineasta Frank Darabont que la cinta no fuera un producto de serie B, sino un homenaje que exponga la condición humana, así como hizo George Romero (”La noche de los muertos vivientes”).

La película es una de las tantas adaptaciones de Stephen King, pero de las muy pocas que lograron conquistar el corazón de los fanáticos y el propio escritor. “Si la historia se centrase solo en los monstruos, no me habría interesado. Trata de la condición y el comportamiento humano, pero me encantó volver a este género de terror”, dijo el director sobre su realización a The New York Times.

El final de “La niebla”

“The mist” no acaba con una nota incierta como su material de origen, sino con uno mucho más trágico e inquietante por su desesperanzador significado. Sin duda, uno de los finales más desgarradores del cine de terror y que gana muchos puntos cuando se descubre por primera vez desde. Por este motivo, te advertimos que aún estás a tiempo de abandonar la nota si no quieres spoilearte.

Frank Darabont ya había hecho justicia a King en el cine con “Cadena perpetua” y “La milla verde”, dos obras maestras indiscutibles provenientes de dos genios en sus respectivos campos. Sin embargo, fue “La niebla” la que dividió al público, se convirtió en un filme de culto y sigue dando de qué hablar por ese final insólito para la tarifa habitual de Hollywood.

¿Qué pasó al final?

Como vimos en la película, los protagonistas se aferraron a su fe, desafiaron todas las probabilidades y decidieron salir del supermercado para explorar su posapocalíptico mundo. Cuando su automóvil se queda sin combustible, se ven obligados a suicidarse para que los monstruos no los alcancen. David tiene la difícil tarea de matar a sus amigos y propio hijo con una pistola, pero no le quedan suficientes balas para él.

Todo empeora cuando el ejército llega al rescate y hace que su sacrificio haya sido en vano. Si tan solo hubieran esperado unos minutos más o conducido en dirección contraria, habrían sobrevivido tal como lo hicieron los cobardes y fanáticos que se quedaron en la tienda.

¿Qué dijo Stephen King sobre el final?

El día que el director Frank Darabont se acercó a Stephen King con el final original de la película, el escritor quedó impresionado porque superó el suyo y le dijo que siguiera adelante. “Debería aprobarse una ley que establezca que cualquiera que revele los últimos cinco minutos de esta película debe ser colgado del cuello hasta la muerte”, dijo el ‘Maestro del Horror’ a Movieweb.

El final alternativo que no vimos

Si creías que el final de “La niebla” no podía ser más devastador, te equivocaste. El plan original de Frank Darabont era que los militares llegaran con camiones de sobrevivientes que incluyeran a varios seguidores de la Sra. Carmody que se quedaron en el supermercado. De esta forma, David estaría afligido por saber que sus seres queridos pudieron salvarse y ahora también porque la fanática religiosa habría tenido la razón al haber insistido en esperar por ayuda.

¿Por qué no llegó a cines? La razón es que el cineasta tuvo esta idea cuando la mayoría de actores ya habían dejado el lugar de rodaje en Louisiana. En vez de preparar nuevamente el set, contactarlos y rodar las escenas, opto por quedarse con el final que todos vimos en pantalla grande en su momento.