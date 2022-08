“House of the dragon”, capítulo 2: ¿a qué hora se estrena en HBO Max?

La espera ha terminado. “House of the dragon” llegó a HBO Max para contarnos la historia de la Casa Targaryen mucho antes de que aparezca la famosa Daenerys. Tras su estreno, el programa demostró que es una digna sucesora a “Game of thrones”.

Los fans no podrían estar más emocionados con la trama y están contando las horas para ver el segundo capítulo en la plataforma de streaming. Aquí te contamos todos los detalles al respecto para que no te lo pierdas.

¿A qué hora sale el episodio 2?

Honduras - 7.00 p. m.

Nicaragua - 7.00 p. m.

El Salvador - 7.00 p. m.

Guatemala - 7.00 p. m.

Perú - 8.00 p. m.

México - 8.00 p. m.

Colombia - 8.00 p. m.

Ecuador - 8.00 p. m.

Chile - 9.00 p. m.

Venezuela - 9.00 p. m.

Bolivia - 9.00 p. m.

República Dominicana - 9.00 p. m.

Argentina - 10.00 p. m.

Uruguay - 10.00 p. m.

¿Dónde ver “La casa del dragón”?

La precuela “La casa del dragón” es una producción original de HBO Max, por lo que solo se puede ver a través de esta plataforma de streaming. Los precios para contratar un plan inician desde los S/ 19.90.

¿Qué pasó en el capítulo 1 de “House of the dragon”?

El rey Viserys Targaryen quedó devastado tras la muerte de su amada y su bebé recién nacido. En este panorama, Daemon trata de tomar el poder, pero el guerrero no es visto con buenos ojos por su carácter violento. En cambio, la hija del emperador, la princesa Rhaenyra, es elegida como sucesora del trono, aunque esto conduzca a una guerra.

¿Qué pasará entre Rhaenyra y Alicent?

En “Fuego y sangre”, novela en que se basa la serie, George R. R. Martin mostró que la fuerte amistad entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower tendría un trágico destino. Al final, ellas se volverán enemigas y una traición marcará la muerte de la otra.