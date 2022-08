“365 días” es la peor trilogía del cine: películas tienen 0% de aprobación

“365 días”, película basada en la novela de Blanka Lipinska, fue todo un boom en Netflix. Sus escenas subidas de tono elevaron la temperatura de los espectadores y las visualizaciones en la plataforma de streaming. Tras esto, era de esperarse que la historia se convierta en una saga.

Pese a esto, las entregas fueron criticadas fuertemente por enaltecer el síndrome de Estocolmo y la misoginia de la que Laura Biel fue víctima a manos de Don Massimo. No por nada han logrado un infame récord histórico: ya es la peor trilogía del cine jamás hecha, según Rotten Tomatoes.

En el medio, las películas de la trilogía cuentan con 0% de aprobación por parte de la crítica especializada. El hecho ha sorprendido a los fans porque no esperaban una calificación tan baja y temen que esta mala fama sea motivo para cancelar la cuarta entrega.

No obstante, Netflix siempre ha impulsado la realización de las secuelas pese al escándalo debido a los grandes ingresos y no hay razones para creer que la plataforma no haga lo mismo con la nueva secuela.

¿Qué dijo la crítica sobre “365 días”?

El estreno de “365 días” en Netflix tuvo tanto éxito como controversia alrededor por su contenido misógino, deficiente drama y poco aporte cinematográfico. A continuación, te compartimos apreciaciones de la crítica que no dudaron en lapidar a la película.