La vida de los actores está llena de momentos anecdóticos como lo ocurrido con Kit Harington, quien dio vida a Jon Snow en “Juego de tronos”. En este caso, el fin de la temporada cinco, habría defraudado a muchos fanáticos, entre ellos a un policía, quien aprovechó en preguntarle al británico sobre su continuidad en la producción de David Benioff y D.B. Weiss.

El anuncio de la sexta temporada para el 2016 trajo muchas expectativas a sus seguidores, ya que esperaban ansiosos el retorno de personajes de los anteriores episodios. No obstante, un fanático pudo conocer con anticipación lo que pasaría con uno de los actores de la serie gracias a la confesión de Harington. A continuación, qué le spoileó ‘Jon Snow’ a una policía para no ser multado.

¿Qué le contó Kit Harington al policía sobre “Juego de tronos”?

Durante una entrevista con Jimmy Fallon en 2016, Kit Harington sorprendió con una curiosa anécdota que vivió junto a un policía. De acuerdo al actor, el oficial lo detuvo por conducir a una velocidad que no está permitida; por eso, le propuso dos alternativas que fueron evaluadas al instante por el británico.

En la conversación, el intérprete de Jon Snow detalló que en aquel entonces estaba en medio de una emergencia, pero nunca imaginó adelantarle al policía parte del segundo capítulo de la siguiente temporada, ya que los productores le habían prohibido contar su continuidad tras haber muerto en la quinta entrega de la serie.

Todo empezó cuando el conductor le pregunta de su destino en “Juego de tronos”. “Así que estás vivo”, expresó en medio de risas. De inmediato, el actor respondió. “Se siente bien estar vivo”. Luego se animó a detallar el comunicado de los creadores de la serie. “David y Dan, los productores me dijeron: ‘no puedes decirle esto a nadie (que vive en la siguiente temporada)’”, inició. Además, David Benioff lo alertó con un mensaje: “Dan, George RR, Martin, el escritor, un par de productores de HBO, tú y yo lo sabemos. No puedes decirle a tu madre, a tu padre ni a tu hermano, ni amigos. A nadie”, precisó.

Sin embargo, él rompió la promesa por diferentes motivos. “Le conté a mis padres de todas formas, mi novia y otras personas se enteraron más rápido, pero todos eran confiables”, sentenció. En esa misma línea, el presentador cuestionó. “¿A ningún extraño?”, a lo que Harington respondió. “Bueno, eso no es totalmente cierto”, señaló.

Tras lo mencionado, el actor empezó a relatar qué sucedió con el oficial. “Un policía lo supo. Te voy a contar la historia detrás de esto. Estaba conduciendo hacia la casa de mis padres y estaba yendo muy rápido. Me di cuenta que había pasado el límite de velocidad y escucho las sirenas que se prenden detrás mío, el policía se acercó e hizo que me estacionara y le dije: ‘lo siento mucho, no quería pasar el límite’. Entonces, él me dice: ‘¿sabe que tan rápido estaba yendo? Eso está catalogado cómo una infracción”, informó.

El polémico final de Jon Snow en la quinta temporada de "Juego de tronos" no convenció a sus fanáticos. Foto: Hipertextual

Kit Harington recibió dos propuestas por parte del policía, la cuales consistían en llevarlo a la comisaría o contarle sobre su destino en “Juego de tronos”. “Mira, hay dos formas de hacer esto. Puedes seguirme de regreso a la estación de policía y te hago un registro o puedes decirme si vives o no en la próxima temporada de Game of thrones”, le sugirió. Además, le recalcó que ponerle una multa estaba en manos del mismo actor. “Tengo que decirte que llevarte o no a la estación depende de cual sea tu respuesta”, expresó.

La respuesta de ‘Jon Snow’ no se hizo esperar, pues prefirió regresar a casa libre de multas. “Estoy vivo en la próxima temporada”, confesó. Por otro lado, el oficial decidió dejarlo continuar con su destino. “Siga su camino, Lord Comandante. Mantenga la velocidad por debajo del límite”, finalizó.

¿Kit Harington criticó la final de “Juego de tronos”?

En 2018, Kit Harington fue entrevistado por MTV News, donde le consultaron sobre el fin de la serie “Juego de tronos”, pues fueron cerca de nueve años que la producción emocionó a miles de seguidores; sin embargo, el actor dejó una sorprendente respuesta. “Creo que una serie de televisión que abarca ocho o nueve años es algo increíblemente difícil de terminar. Creo que no todos van a ser felices, ya sabes, no puedes complacer a todos”, relató.