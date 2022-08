“House of the Dragon” tiene una nueva heredera al trono de Hierro. El primer episodio del spin off de “Game of thrones” sorprendió a millones de fanáticos por su fiel adaptación al libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin. Sin embargo, quien logró llamar la atención de la serie de HBO fue la princesa Rhaenyra Targaryen.

Aunque Milly Alcock fue la encargada de darle vida a este inédito personaje, la actriz Emma D’Arcy será el próximo rostro de la antecesora de la ‘Madre de dragones’ en su versión adulta.

Foto: composición LR / Glamour méxico / Daily express

¿Quién es Emma D’Arcy, la actriz que dará vida a Rhaenyra Targaryen en su versión adulta?

Emma D’Arcy es una actriz británica originaria de la ciudad de Londres nacida el 27 de junio de 1992. Estudió en el Ruskin School of Art y es directora artística del Forward Arena Theatre Company, donde realiza diferentes producciones de teatro.

Aunque es una artista relativamente nueva en el mundo de Hollywood, ha participado en varios proyectos de drama y ciencia ficción, como en las series “Truth Seekers” y “Wanderlust”. También, ha estado en las películas “Rompiendo las normas”, “O Holy ghost”, “Mothering sunday” y “Misbehavior”.

Asimismo, apareció en diferentes producciones teatrales tales, como “Romeo y Julieta”, “The games we played” y “The crucible”. Sin embargo, su más reciente y más grande proyecto, hasta la fecha, es “House of the dragon”.

Foto: @emmaziadarcy/ captura Instagram

¿A quién interpretará Emma D’Arcy en “House of the dragon”?

La actriz Emma D’Arcy será la encargada de representar a la hija del rey Viserys I y la heredera al trono de Hierro, Rhaenyra Targaryen. Si bien en el primer episodio fue Milly Alcock quien interpretó a la princesa de los siete reinos, D’Arcy revelará la versión más adulta de la antecesora de Daenerys Targaryen.