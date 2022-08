“Betty, la fea” y su escena más sexy: Natalia Ramírez revela detalles inéditos de la trama

La popularidad de “Betty, la fea” no tiene cuando acabar. Su éxito quedó demostrado cuando Netflix anunció su ingreso a su plataforma y a la telenovela le bastó un par de días para ser parte del top 10 de películas y series más vistas del streaming.

Pero si su ingreso gustó, su salida provocó caos. Semanas atrás, la plataforma informó que no se podría ver más sus capítulos. El día llegó y los fans no dudaron en compartir su molestia en redes sociales.

Mientras esperamos saber dónde se podrán ver los episodios de “Yo soy Betty, la fea”, repasemos lo que siguen diciendo sus actores de la telenovela. A través de diversas plataformas, intérpretes del reparto publican anécdotas e historias detrás de cámaras. Una de ellas es Natalia Ramírez, actriz que dio vida a Marcela Velencia.

La escena que a Natalia Ramírez más le costó trabajo grabar en “Betty, la fea”

En su cuenta de YouTube, la actriz narró los pormenores de la escena íntima que grabó con Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza). “Aquí vemos a Marcela disfrazada de verdugo esperando a su pareja tras una discusión”, compartió.

Marcela Valencia le dio una sorpresa a Armando en el capítulo 5 de "Betty, la fea". Foto: RCN/Mundo Fox

“Esa escena originalmente mostraba una soga colgando, pero al grabarla, el tubo donde estaba me cayó en la cabeza. La tuvimos que cambiar. Pero más allá de eso, la pena estaba en que me tenía que quitar la bata y quedar en ropa interior. Uy no, estaba nerviosa”, mencionó.

En la trama, Marcela Valencia le pide a Armando que vaya a su departamento para que conversen sobre el amorío que tuvo él con la modelo Karina Larsson. Más allá de regañarlo, ella le tenía una sorpresa.

“Yo ya había trabajado con Jorge años atrás, nos conocíamos, tuvimos romances en la pantalla, pero acá todo era distinto. Esta era la primera vez en mi carrera con una escena donde se me veía algo más que el hombro ”, explicó Ramírez.

Por otro lado, contó cómo el productor Mario Rivero la convenció para que grabe la escena y se ponga el traje. “Se demoró como 45 minutos para convencerme. Me dijo que sacarían a todos en el set. Todo cuidado y delicado. Quedé satisfecha con lo que salió y lo que se ve en escena. Nos reímos mucho aquella vez”.

Marcela y Armando en una de las escenas más íntimas de "Betty, la fea". Foto: RCN

Así también, resaltó la confianza y amistad que tiene con Jorge Enrique Abello, actor a quien conoce desde varios años atrás y que le permitió grabar cómodamente este capítulo de “Betty, la fea”.

“Nos divertimos mucho. Yo a Jorge le tengo tanta confianza. Esos besos que nos dábamos. Éramos muy osados con las escenas, sobre todo porque la telenovela se emitía en horario familiar. Tenía miedo de la reacción de la gente. Todo fue muy lindo. Una de las escenas más icónicas, para mí”, compartió.