“House of the dragon” tendrá temporada 2: HBO Max compensa éxito sin precedentes

“House of the dragon”, la prometedora serie de HBO Max, nos ambientó 200 años antes de los eventos de ‘Juego de tronos’. Basada en el libro ‘Fuego y sangre’, nos cuenta qué le pasó a la Casa Targeryen y los fans no podrían estar más contentos con el resultado.

Su llegada a la plataforma de streaming ha sido todo un éxito y se ha convertido en el estreno más visto de su historia. Por el momento solo lleva un epidosio emitido, pero muchos ya están pidiendo su continuación y HBO Max ha hecho realidad su sueño.

Por medio de Twitter, la producción de “House of the dragon” anunció que fue renovada por una segunda temporada. La noticia ha tomado por sorpresa a los miles de fans que ya están pensando teorías y apuestan quiénes sobrevivirán para los nuevos capítulos.

¿De qué trata?

La familia Targaryen infundió gran terror y obtuvo un enorme poder gracias a que eran amos de dragones. Su dinastía gobernó durante generaciones, pero un conflicto intrafamiliar causará la división de la realeza y provocará una eminente guerra. Así nos mostrarán qué le pasó a su linaje, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros.

"House of the dragon" es la nueva serie de HBO que se inspirará en los libros "Fuego y sangre". Foto: HBO

¿Por qué es un éxito?

De acuerdo a la crítica especializada, “House of the dragon” es un digno sucesor de “Game of thrones”. “Se siente épica en escala y alcance mientras cuenta una historia personal e íntima sobre una familia, mostrando tanto su amor como su disfunción”, enfatiza Christina Radish de Collider.