Cine y series 26 AGO 2022 | 19:15 h

“House of the dragon”: Rhaenyra vs. Alicent sorprende en avance del capítulo 2

La serie “House of the dragon” es todo un éxito. El estreno de su primer episodio se ha convertido en el más visto en la historia de HBO Max y su continuación promete superarlo.

"House of the dragon" no se intimida ante la serie de "El señor de los anillos" Foto: composición LR/HBO