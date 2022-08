Cine y series 26 AGO 2022 | 16:56 h

“Get out”, “Us” y ahora “Nope”: así es el terrorífico universo de Jordan Peele

De la comedia al terror, el cineasta ha aterrorizado y maravillado a los fans deseosos de un género menos descerebrado. Los peligros de sus películas pueden variar, pero nunca la crítica racial.

"Nope" promete ser una producción aun más ambiciosa que "Get out" y "Us". Foto: composición LR/Blumhouse Productions