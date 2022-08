Cine y series 26 AGO 2022 | 8:59 h

¿“El señor de los anillos: los anillos de poder” supera a “House of the dragon”?

El fantástico universo de Tolkien tiene todo para ser un éxito. La serie “The lord of the rings: the rings of power” amenaza con destronar a “House of the dragon” como la serie favorita de los fans.

HBO podría no estar prepara para "The lord of the rings: the rings of power" de Prime Video. Foto: composición LR / HBO / Amazon