“The boys”, la exitosa serie de superhérores, llegó a Prime Video para convertirse en su título más aclamado. Con tres temporadas encima, los fans quedaron boquiabiertos con el final de la tercera entrega y están esperando novedades sobre los nuevos capítulos que marcarían el final para Homelander.

En ese panorama, la producción ha sorprendido al confirmar el ingreso de Jeffrey Dean Morgan, actor conocido como Negan en “The walking dead” y Thomas Wayne en el Universo Extendido de DC. Ahora más de uno se pregunta: ¿qué papel tendrá en “The boys 4”?

Dado que “The boys” ha sido una sátira a las franquicias de superhéroes, los fanáticos prevén que podría dar vida a una versión del Hombre Murciélago. Así podría poner en tela de juicio su ley de no matar a nadie, permitiendo indirectamente que los villanos escapen de prisión y sigan asesinando inocentes.

Dar vida a Batman de Thomas Wayne siempre ha sido deseo del actor. “Mira, no sé, quiero decir, si hay alguna posibilidad de que me lo pidan, diría que sí. Creo que la historia de Flashpoint es mi historia favorita. Me encantaría hacerlo”, dijo anteriormente a Variety.

Tras esto, explicó que en el Universo Extendido de DC todo es una constante y nada está asegurado: “Parece que siempre están cambiando quién lo dirige y qué van a hacer (...) Pero, hombre, me sentiría honrado y me encantaría hacerlo más que nada”. Ahora, su sueño podrá volverse realidad.